　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「碰」天花板破了！麵攤闆娘嚇壞　竟是滅火器生鏽炸飛沖天

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣東石鄉1間小吃店28日上午，一旁滅火器因為不明原因底部突然爆炸往上炸飛，直接砸破天花板，內部的乾粉四散，所幸無人受傷，就在滅火器旁煮菜的老闆娘心有餘悸表示「人平安就好！」

▲▼ 嘉義東石鄉一間麵攤的滅火器爆炸，往上衝進天花板。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲東石鄉一間麵攤的滅火器爆炸，衝進天花板。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

老闆娘受訪提到，當時他正在鍋爐前處理客人的餐點，轉身拿東西時突然聽到巨大的「碰」一聲，再轉頭看就發現現場滿滿的乾粉，完全看不清楚，正在用餐的顧客也被嚇到，連忙跑到店裡深處躲避。

▲▼ 嘉義東石鄉一間麵攤的滅火器爆炸，往上衝進天花板。（圖／記者翁伊森翻攝）

老闆娘說，當時老公以為是氣爆，她趕緊將鍋爐的瓦斯全關掉，老公也跑去把總電源關閉，而滅火器擺放處正好是排隊位置，所幸當時沒人排隊，才沒有釀成悲劇。

回憶起此事，老闆娘依舊心有餘悸，雖然當天食材、醬料都因沾滿乾粉，全數丟棄，生財工具也因毀損全換新，但她認為「錢沒關係，人沒事平安就好」，目前店鋪會暫時關閉，等到新的器具都到位後才會重新開張。

▲▼ 嘉義東石鄉一間麵攤的滅火器爆炸，往上衝進天花板。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局表示，由於該滅火器底部沒有阻絕水源的裝置，加上麵攤地板有水，長期浸泡在水中的情況下，導致底部嚴重鏽蝕氣爆，所幸當時的壓力宣洩是往上，如果是平行則極有傷及無辜。

消防局建議，若空間允許的話，建議將滅火器掛在牆壁上，放置地上最好要有阻絕，避免與地面接觸，以及定期檢查滅火器外觀，有無斑駁脫落或生鏽。

▲▼消防局建議將滅火器掛在牆上，或是底部放置盒子避免碰到水。

▲▼ 嘉義東石鄉一間麵攤的滅火器爆炸，往上衝進天花板。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義東石鄉一間麵攤的滅火器爆炸，往上衝進天花板。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

廂型車「衝破護欄」掉進南寮漁港！2人游上岸落跑　警消搜救中

台南「豪哥」背4條通緝還放話尋仇！狼狽落網準備吞牢飯

助「藍道詐團」收黑錢開賓士！貪所長吐完實話當庭爆哭...6人續押

新北男自駕撞上分隔島！　當場無生命跡象

知名YouTuber「被退訂閱」飆罵粉絲挨告　法官當庭教他公關處理

快訊／台南市民宅火警　1女逃生不及命喪火窟

基隆警慶祝升官喝到掛！路邊吐完回警備隊吐　一覺醒來官職飛了

北市府職員「手撐頭」陳屍公園　身旁蒼蠅亂飛...民眾嚇壞報警

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

廂型車「衝破護欄」掉進南寮漁港！2人游上岸落跑　警消搜救中

台南「豪哥」背4條通緝還放話尋仇！狼狽落網準備吞牢飯

助「藍道詐團」收黑錢開賓士！貪所長吐完實話當庭爆哭...6人續押

新北男自駕撞上分隔島！　當場無生命跡象

知名YouTuber「被退訂閱」飆罵粉絲挨告　法官當庭教他公關處理

快訊／台南市民宅火警　1女逃生不及命喪火窟

基隆警慶祝升官喝到掛！路邊吐完回警備隊吐　一覺醒來官職飛了

北市府職員「手撐頭」陳屍公園　身旁蒼蠅亂飛...民眾嚇壞報警

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

社會熱門新聞

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

基隆警慶祝升官喝掛嘔吐！一覺醒來官職飛了

覬覦財產！18歲逆子「106刀弒雙親」

北市府職員「手撐頭」陳屍公園

北市青春專案聯合稽查　蔣萬安現身KTV包廂

新北男自撞分隔島！無生命跡象

YouTuber「被退訂」罵粉絲　法官教他公關處理

「藍道詐團」吸收警奪3命　6人續押

小紅老師告NONO　網挖7年前秦偉案

即／騙4億殺3人「藍道」詐團起訴

道交新制首日　新北取締49件

南寮漁港廂型車墜海！2人上岸立刻落跑

台南「豪哥」被通緝還要尋仇！落網下場慘兮兮

警界媽寶再惹議　1年請假百日

更多熱門

相關新聞

上午才從新北偷車！賊男自撞整輛車瞬間成火球

上午才從新北偷車！賊男自撞整輛車瞬間成火球

嘉義縣朴子市圓環28日晚間發生一起自撞起火案件！警消人員獲報到場，緊急將火勢撲滅，所幸並無造成人員傷亡。不過警方事後調查，發現開車的30歲李姓男子竟是在新北市偷車後逃到嘉義，卻疑似因不熟路況自撞而釀禍，全案後續依竊盜罪嫌移送嘉義地方地檢署偵辦。

嘉義中埔瑤池宮再赴台東捐物資

嘉義中埔瑤池宮再赴台東捐物資

採茶工「電線繞頸」勒昏女友囚禁　爸大義滅親報警

採茶工「電線繞頸」勒昏女友囚禁　爸大義滅親報警

嘉義轎班擅闖民宅　留滿地垃圾屋主氣炸

嘉義轎班擅闖民宅　留滿地垃圾屋主氣炸

親子暑假來「嘉」玩！

親子暑假來「嘉」玩！

關鍵字：

嘉義麵攤滅火器

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面