「碰」天花板破了！麵攤闆娘嚇壞　竟是滅火器生鏽炸飛沖天

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣東石鄉1間小吃店28日上午，一旁滅火器因為不明原因底部突然爆炸往上炸飛，直接砸破天花板，內部的乾粉四散，所幸無人受傷，就在滅火器旁煮菜的老闆娘心有餘悸表示「人平安就好！」

▲東石鄉一間麵攤的滅火器爆炸，衝進天花板。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



老闆娘受訪提到，當時他正在鍋爐前處理客人的餐點，轉身拿東西時突然聽到巨大的「碰」一聲，再轉頭看就發現現場滿滿的乾粉，完全看不清楚，正在用餐的顧客也被嚇到，連忙跑到店裡深處躲避。

老闆娘說，當時老公以為是氣爆，她趕緊將鍋爐的瓦斯全關掉，老公也跑去把總電源關閉，而滅火器擺放處正好是排隊位置，所幸當時沒人排隊，才沒有釀成悲劇。

回憶起此事，老闆娘依舊心有餘悸，雖然當天食材、醬料都因沾滿乾粉，全數丟棄，生財工具也因毀損全換新，但她認為「錢沒關係，人沒事平安就好」，目前店鋪會暫時關閉，等到新的器具都到位後才會重新開張。

消防局表示，由於該滅火器底部沒有阻絕水源的裝置，加上麵攤地板有水，長期浸泡在水中的情況下，導致底部嚴重鏽蝕氣爆，所幸當時的壓力宣洩是往上，如果是平行則極有傷及無辜。

消防局建議，若空間允許的話，建議將滅火器掛在牆壁上，放置地上最好要有阻絕，避免與地面接觸，以及定期檢查滅火器外觀，有無斑駁脫落或生鏽。

▲▼消防局建議將滅火器掛在牆上，或是底部放置盒子避免碰到水。

