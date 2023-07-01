正裝帥哥「一到超商就下車」　熱血運將報警逮車手...救回200萬

▲男子穿著西裝、掛著公司工作證仍被抓到是詐團車手。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義1名計程車司機「老陳」日前載到林姓乘客，聽見其通話內容有詭，以及要求在多家超商下車領錢，察覺有異偷偷報警。警方趕到現場時林男才認了是詐團車手，並在包包內起獲200萬贓款。

此案發生在7月29日晚間11時許，「老陳」載嘉義高鐵站接到身穿西裝、掛著投資公司工作證的22歲林姓男子，但林男的言行舉止十分可疑，因此趁林男在某家超商下車時報警。

警方趕到現場時，向正從超商走出的林男盤查，面對員警詢問投資公司工作證來源說不清楚，且無法說明工作內容，員警進一步尋求同意查看背包後竟發現鉅款，林男這時才坦承擔任詐團車手，經現場清查後，當場扣得現金200萬元、手機1支、多家投資公司工作證、公司印章、個人印章及1張高鐵票等證物，全案訊後依詐欺罪移送嘉義地檢署偵辦。

▲分局贈送阻詐禮券與禮品給熱心運將（右2）。



本案係1名葉姓婦人在臉書上受到投資廣告吸引，聯絡後受到詐騙集團邀約加入投資LINE群組，葉女見其他人獲利不少，決定聽從犯嫌指示臨櫃提領現金200萬，並分成2袋至超商交給林姓車手，所幸遇上熱心運將，才保住葉女的血汗錢。

第一分局長為感謝「老陳」的熱心協助，頒予阻詐獎勵禮券及禮品，表揚「老陳」實為警民合作的最佳典範，藉由警民合作力量，讓詐欺車手無所遁形，共同保護民眾財產。