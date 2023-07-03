蘇震清合作蘇清泉？　蘇孟淳：不是「非綠」是「在地聯盟」

▲屏東縣立委參選人蘇孟淳。（圖／蘇孟淳提供）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣第二選區（屏南）選情多變，傳出受到《公職人員選舉罷免法》修法衝擊無法參選的無黨籍立委蘇震清，支持兒子蘇孟淳接棒，迎戰民進黨立委參選人許展維，更欲與國民黨前立委蘇清泉共組「非綠聯盟」。對此，蘇孟淳3日說明，他的目標並非「非綠聯盟」，而是「屏東在地聯盟」，對於與藍、綠或任何第三勢力合作都不排斥。

蘇孟淳強調，他的重點在於，要以屏東在地福祉為依歸，例如高鐵必須延伸到潮州，要加快建設縱貫恆春半島的快速道路；屏東在地有農林漁牧產業，但行政規定偶爾會與現實脫鉤，這些其都有實務處理的經驗，這些經驗要傳承下去，做屏南地區產業的後盾。

蘇孟淳舉例，屏東有很多偏鄉，也有離島小琉球，這些地方的基礎建設說處於嗷嗷待哺也不為過，過去這段期間以來，他深入基層，幫助很多偏鄉爭取建設，也解決很多鄉親遇到的難題，2021年發生小琉球海面遭中油污染事件，他在第一時間收到陳情，就舉辦多次協調會，並順利為受到影響的居民爭取到補償。

蘇孟淳指出，這些都是最基層的聲音，然而鄉親往往難以與行政單位「文來文往」，因此，為鄉親們架起溝通的管道，從鄉親的立場出發，做對的事情，這就是「屏東在地聯盟」的宗旨：真正去聽鄉親的聲音，去做他們需要的事，把政黨甚至派系的干擾，降到最低，去做真正對屏東在地居民最有利的事。