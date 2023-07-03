鄭正鈐借1500萬未還　邱顯智：立委要做公眾表率

▲國民黨立委鄭正鈐回應該案正在上訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委鄭正鈐2017年以「支票貼現」方式向台中商界鐘家蔆陸續調款新台幣1500萬元，鍾女後來討債未果提告，新竹地院審理終結，判決鄭正鈐須如數償還。時代力量立委邱顯智3日指出，欠錢還錢天經地義，身為立委這種公眾人物，更應該要做社會表率，不可因職務上關係就想賴帳，這是不對的。

邱顯智近日獲得時代力量提名，參選新竹市立委，挑戰鄭正鈐的連任之路。邱說，鄭正鈐又爆出爭議了，從先前的博士論文抄襲爭議、豪宅超過貸款限制，到近期的MeToo性騷擾風波，今天又爆出欠錢不還的醜聞，不禁讓人疑惑，鄭正鈐究竟還有多少未爆彈？還適不適合擔任立法委員？

邱顯智提醒，身為公眾人物，鄭正鈐的各項爭議已經無法擔當社會的表率，一再欺瞞、佯裝無辜也不是辦法，新竹市民值得更好的立法委員，值得一個更好的選擇。

對此，鄭正鈐稍早發布聲明回應，他與鐘家蔆之間確有借貸與投資間的往來關係，因為雙方對於往來關係財務上認知的不同，發生民事訴訟事件，實感遺憾，目前該民事訴訟案件已進入司法程序，他已經委託律師進行上訴中，將靜待法院判決確定。

鄭正鈐強調，「本人一向尊重司法，未來若法院判決結果，本人應履行的法律責任，一定依法院判決結果履行，由於此案正在上訴中，為避免影響法院公正審理，本人不便在媒體多做發言與說明」。