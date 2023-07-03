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粗心爸帶5歲女兒「進男湯」！　險遭20歲色狼偷拍裸體

▲▼溫泉,溫泉池,洗浴。（圖／視覺中國）

▲女童跟父親一同泡男湯，被陌生男企圖偷拍。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣一名男子2日下午帶著5歲女兒到澡堂，然而因為沒有其他女性家人陪同，男子就直接將女兒帶進男湯。沒想到另一名在澡堂的客人見到女童色心大起，竟躲在廁所內，並伸出智慧型手機企圖偷拍隔壁隔間的女童裸體。嫌犯的行為當場被女童父親發現，並將其壓制。

根據《中京電視台》報導，被害5歲女童的父親2日下午5時半左右帶著她到愛知縣刈谷市一間公共澡堂的男湯沐浴，沒想到女童在廁所內時，躲在隔壁隔間的20歲嫌犯佐藤拓海便偷偷拿出手機，企圖偷拍。他的變態行為當場就被女童父親發現，女童父親隨即將他制伏，並通報警察。

警方獲報後趕往現場，當場依現行犯逮捕這名惡狼。而男子面對警方調查，隨即坦承犯行。目前警方已經沒收他作案的智慧型手機，將對其進行分析，調查男子是否還曾經偷拍過其他人。

儘管日本各地對於兒童混浴的規定並未統一，但是目前北海道、東京都以及埼玉縣等多個地區已經修法將男女混浴年齡下修至7歲，也就是說一旦年滿7歲，便不可以進入異性澡堂。事實上，相關規定除了保護兒童外，也是為了預防性犯罪發生。對此，大多數日本民眾都表示贊同，因為兒童從7歲左右就對「性」有一定概念，且也有自理能力。

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