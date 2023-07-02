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女嬰「出生5天」遭托嬰中心重摔！昏迷3年身亡　父母決定器捐遺愛

▲▼嬰兒。（圖／CFP）

▲南韓一名女童出生僅5天時遭托嬰中心照護員虐待。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

南韓釜山一名3歲女童出生僅5天時，在托嬰中心被照護員虐待，頭部重擊地面，過去3年都處於昏迷狀態，而她6月28日因心臟驟停離世，她的父母也決定將女兒的器官捐贈給另外4名孩子，讓女兒能用不同形式繼續活下去。

根據《海峽時報》報導，住在釜山年僅3歲的女童鄭雅英（Jeong Ah-young，音譯）在2019年10月出生僅5天時，遭到托嬰中心的照護員虐待；當時這名30多歲的照護員在15天內連續對14名嬰兒施暴，而雅英就是其中一人，她的腿被抓住重摔在地，導致頭部嚴重受傷，過去3年都處於昏迷狀態。

該名照護員在今年5月被最高法院判處6年監禁，但雅英卻在6月30日因心臟驟停，被醫院判定腦死，而雅英的家人也決定將她的心臟、肺、肝臟和腎臟捐給另外4名年紀相仿的孩子，並由釜山大學醫學院進行移植手術。

雅英的父母接受訪問時表示，他們希望雅英可以在別人身上活下去，這也是一件好事。韓國器官捐贈機構（Korea Organ Donation Agency）也公開了雅英父母寫給女兒的信，「請再次成為我們的女兒，我們會一起創造許多回憶直到我們變老，儘管有時候會有爭吵，但我們依舊會時常抱著你說『我愛你』。」

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