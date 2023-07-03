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台大首任社科院長許介鱗辭世享耆壽90歲　生前心繫論文抄襲案

▲▼台大政治系名譽教授許介鱗7月1日辭世，享壽90歲。（圖／翻攝自FaceBook／許介鱗）

▲台大政治系名譽教授許介鱗7月1日辭世，享壽90歲。（圖／翻攝自FaceBook／許介鱗）

記者楊惠琪／台北報導

台大社會科學院今（3日）在官網公告，前院長許介鱗榮譽教授在7月1日辭世，享壽90歲，台大社科院全體師生同表沉痛哀悼，感念其對社科院發展居功厥偉。許介鱗已退休20多年，個人臉書最後一篇文章停留在去年7月，關心的就是桃園市長參選人林智堅的論文抄襲案，他在文中呼籲，「為了捍衛社科院的名譽，期盼各位教授們拿出學術良知，同時秉持學術客觀公正態度，勇敢面對處理之。」

許介鱗去年7月在臉書發文，提及自己是台大第一任社科院長，已經退休23年，但見到社科院內出現抄襲論文事件，深感遺憾，「為了捍衛社科院的名譽，期盼各位教授們拿出學術良知，同時秉持學術客觀公正態度，勇敢面對處理之。記得當年在院長任內，把三民主義研究所改名為國家發展研究所，期盼將成為培育為國英才之中心。」

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許介鱗表示，台大人絕不能遺忘傅斯年的精神，學界不容許被政治汙衊，因為學者是良心工作者，也是扮演監督政府，絕不能隨便當了廉價的御用學者，學者是淨化社會最後防線，智者有勇氣。

許介鱗還說，過去日本明仁天皇還在念大學時，因為替父皇昭和天皇到海外親善訪問，是為國事賣力，可是教授會議決定這學生出席率不達標準而直接開除，這可證明日本學者的超然不可侵犯的立場，令人敬佩，「我們該學習這樣不畏懼學者的風範。」

許介鱗強調，台灣大學社會科學院，絕不能與當權派妥協，「這是我第一任社科院長的身分表達鼓勵年輕學者們，及社會賢達勇敢面對這一次的風波。為台灣的未來，好好的表率。」

台大社科院表示，許介鱗為社科院前院長，任期自民國85年12月至89年7月，正是由法學院分成社會科學院與法學院時期。民國87年11月2日教育部同意法律學系升格為法律學院，原法學院更名為社會科學院。民國88年8月1日兩院正式分立，新的台大社會科學院於焉開啟。

台大社科院指出，許介鱗是更名後的社科院首任院長，對於日後社科院發展及規劃，居功厥偉。許前院長離世，社科院全體師生同表沉痛哀悼。

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