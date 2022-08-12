林智堅台大上課「1年打卡12次」　自嗨文被挖出：越看越尷尬

▲林智堅被撤銷台大碩士學位。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

林智堅論文抄襲案越演越烈，除了遭拔台大碩士學位外，民調也受到重擊。就有網友挖出，林智堅當初上台大國發所時，光2014年就PO了12次打卡文，不禁直呼「當時打卡的快樂，現在因為論文被扁成這樣，真是讓人有點幫QQ。」

一名網友在PTT提到，「昨天看了徐巧芯發林智堅的個人臉書文後，好奇地跟風進去看了一下，結果發現以前的小智也太愛在台大國發所打卡了，從『有機會到台大唸書是我的夢想』開始，平均每一個禮拜至少在台大國發所打卡1-2次，感覺在國發所上課是很開心的事情。」

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▲滿滿正能量。（圖／翻攝自臉書／林智堅）

翻開過往那些打卡文，字裡行間充滿正能量，偶爾又帶點小幽默，像是「大雨阻礙不了我求學的決心」、「朋友們！請等等，我還在上課啦！下課回電」、「一大早同學們就開始準備報告」、「社會科學方法論。已經上第四週了，我還是霧煞煞」、「早上上課，下午到立法院參加太陽花學運。這是學生一定要做的啦」、「到學校了，但遇到非走不可的事，同學麻煩你們了！歹勢！」

這讓原po不禁感慨，「對比當時幾乎每天去上學都打卡的快樂，現在的小智因為論文被扁成這樣，最後還被學校判定是抄襲，還真是讓人有點幫哭哭，不知道當時的他，如果知道9年後會因為論文被打成這樣，還會不會這麼認真的去學校上課。」

▲他自嘲，已上四週的社會科學方法論，仍霧煞煞。（圖／翻攝自臉書／林智堅）

對此，鄉民也紛紛回應，「現在肯定越看越尷尬」、「這生活看起來很快樂欸」、「到台大巡視錯了嗎」、「第一年很開心吧，第二年要開始寫論文就不一樣了」、「吃飽太閒喔，去上課有什麼好炫耀的」。

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