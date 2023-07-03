美眾院「共和黨研究委員會」今訪台　外交部：提升台美合作

▲美眾院「共和黨研究委員會」今訪台。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部表示，美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）主席赫恩（Kevin Hern, R-OK）於7月3日至7日率團訪問台灣，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴，以及拜會我國政府資深官員與智庫學者等，就台美關係相關重要議題交換意見。外交部對赫恩主席一行來訪表達誠摯歡迎。

外交部說明，此次訪團成員還包括：歐文斯（Burgess Owens, R-UT）、法德（Mike Flood, R-NE）、柯林斯（Mike Collins, R-GA）、傅萊（Russell Fry, R-SC）、賽爾夫（Keith Self, R-TX）等6位聯邦眾議員。

「共和黨研究委員會」成立於1973年，在本屆國會中共有175位議員，是眾院共和黨的重要次級團體。外交部表示，本團團員都是長期以行動力挺台灣的重要友人，舉凡在支持台美在安全、經貿乃至國際參與上各種交流合作的各項國會倡議，都可以看到赫恩主席及其他團員堅定挺台的身影。

外交部指出，在中國持續片面升高區域緊張情勢之際，美國國會密集籌組訪團來台，充分展現對台灣的堅定支持。相信赫恩主席這次率團來訪，將能有助深化對區域情勢的瞭解，進一步提升台美雙方在全球各領域的緊密合作關係。