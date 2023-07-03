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暑假首日合歡山狀況多！車輛沒油、水箱破裂　警來回奔波忙爆

▲合歡所員警來回奔波為遊客車輛補充油料。（圖／新城警分局提供，下同）

▲合歡所員警來回奔波為遊客車輛補充油料。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合歡山杜鵑花季謝幕，但暑假的避暑登山活動立刻無縫接軌，端午連假過後的星期一，合歡山頭就可見旅遊人潮的威力了。7月校園開始放暑假，1日又逢週休假日，合歡山區湧入大批人車潮，意外狀況連連，合歡派出所警員除了例行疏導交通之外，也來回奔波為遊客解圍。

7月1日日是暑假的第1天，適逢星期六，同日又有NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺自行車賽，所以一早合歡山地區的昆陽、武嶺、松雪樓、石門山等停車場就已經客滿，大批人車潮已經塞滿武嶺，雖然本次賽事是南投方面的活動，南投警方凌晨就已佈滿武嶺西側之各狹徑窄口，賣力疏導，但與南投脣齒相依的花蓮警方同樣一大早就前往松雪樓前大廣場，為溢滿之人車提供引導停車位、暫停如廁之指示，依狀況疏導，不致讓車潮回堵至武嶺。

當員警正執勤時，突然在停車場入口有遊客求助，原來是來自高雄的周姓情侶之車輛已經油料用罄，看儀表板的紅色指示燈恐無法到達東側的關原加油站及西側的清境加油站，現在受困高山，束手無策，只能請求警方協助。

員警問清受困者所需之油料後，遂即下山返回派出所準備油料，在經過台14甲37.2K小風口路段時，發現有1部老車停在路邊，旁邊一對神情焦急的夫妻看見警車經過時，立即招手求助。

經詢問，原來是來自彰化秀水的陳姓夫妻開車，載著一家四口要從花蓮娘家回到彰化家裡，行經中橫公路小風口時，疑因水箱爆裂，引擎室冒起大煙，因而拋錨路邊。

▲合歡所員警來回奔波為遊客車輛補充油料。（圖／新城警分局提供，下同）

▲山警為車輛水箱爆裂車主的幼子帶來吃食。

經員警檢視車況，發現老車主水箱的散熱器葉片已經燒裂了，裡面的水和防凍液都已流遍整個地面了，就算員警拿出鋁箔膠帶來黏貼阻擋也無濟於事，為預防強行修理而發生更嚴重之損害，員警遂依高山處理拋錨事故之經驗，請陳男尋找免費道路救援信用卡服務，為他們省去了50公里之免費拖吊費用。

陳男相當感謝員警提供貼心的服務，當員警要離開前往合歡所汲取油料時，陳男又靦腆地說是否有乾糧？因為車上2名幼子已經從清晨7時就沒吃東西了，到現在9時30分了還滴水未沾、粒米未進，看員警是否能幫忙？

員警遂趕緊回到合歡所，除幫周姓情侶汲取200元的95汽油之外，也幫陳男一家人準備了一袋的餅乾、巧克力、礦泉水、餐包…等，後盡速趕上山，一次幫2位受困者解決燃眉之急。

新城分局長吳思翰呼籲，請遊客出遊前要注意車況及油箱存量，行駛山區道路勢必較為耗油，且加油站距離較遠，上山前應先加滿油箱，避免「刁車」破壞遊興。
 

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