FUN暑假趣！　Global Mall屏東市禮券+點數雙回饋

▲FUN暑假趣! Global Mall屏東市推禮券、點數雙回饋 。（圖／ Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接暑假，Global Mall屏東市即日起至7月26日推出「夏令營FUN假趣」，加碼回饋、抽獎、豐富活動更甚往年。

這項活動，包括「回饋多元化」，針對會員主打低門檻回饋、新會員再加碼抽獎，刷Global Mall聯名卡當日消費滿2000元最高贈100元電子商品禮券+200點點數，便利會員彈性運用。

新會員好禮也加碼贈100點、首購再抽2,000元電子商品禮券；同時更首度於暑假檔期大手筆抽國外旅遊大獎，祭「APP抽日本環球影城雙人遊」，全台會員可於環球APP扣10點玩轉輪盤遊戲，即有機會抽中日本大阪雙人住宿及環球影城雙人票、高雄義大皇家酒店雙人房住宿、會員點數1000點等。

而每年備受期待的「小小暑假體驗營」，今年活動更豐富多元，7月規劃超過160場活動，週週豐富好玩，再加上今年暑假Global Mall與三麗鷗合作，推出美樂蒂、酷洛米限定超萌會員禮，以及首度舉辦的日本美食物產展，陪伴親子暑假過得熱鬧有趣。

另首度舉辦日本美食物產展 集結近300項道地美食 抹茶冰沙、現烤魷魚、一口小羊羹必吃活動，歡迎消費者嘗鮮。