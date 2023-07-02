　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

FUN暑假趣！　Global Mall屏東市禮券+點數雙回饋

▲FUN暑假趣! Global Mall屏東市推禮券、點數雙回饋 。（圖／ Global Mall屏東市提供）

▲FUN暑假趣! Global Mall屏東市推禮券、點數雙回饋 。（圖／ Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接暑假，Global Mall屏東市即日起至7月26日推出「夏令營FUN假趣」，加碼回饋、抽獎、豐富活動更甚往年。

▲FUN暑假趣! Global Mall屏東市推禮券、點數雙回饋 。（圖／ Global Mall屏東市提供）

▲FUN暑假趣! Global Mall屏東市推禮券、點數雙回饋 。（圖／ Global Mall屏東市提供）

這項活動，包括「回饋多元化」，針對會員主打低門檻回饋、新會員再加碼抽獎，刷Global Mall聯名卡當日消費滿2000元最高贈100元電子商品禮券+200點點數，便利會員彈性運用。

新會員好禮也加碼贈100點、首購再抽2,000元電子商品禮券；同時更首度於暑假檔期大手筆抽國外旅遊大獎，祭「APP抽日本環球影城雙人遊」，全台會員可於環球APP扣10點玩轉輪盤遊戲，即有機會抽中日本大阪雙人住宿及環球影城雙人票、高雄義大皇家酒店雙人房住宿、會員點數1000點等。

而每年備受期待的「小小暑假體驗營」，今年活動更豐富多元，7月規劃超過160場活動，週週豐富好玩，再加上今年暑假Global Mall與三麗鷗合作，推出美樂蒂、酷洛米限定超萌會員禮，以及首度舉辦的日本美食物產展，陪伴親子暑假過得熱鬧有趣。

另首度舉辦日本美食物產展 集結近300項道地美食 抹茶冰沙、現烤魷魚、一口小羊羹必吃活動，歡迎消費者嘗鮮。

ET快訊
快訊／6縣市「大雨特報」！　雨彈狂轟到入夜
快訊／艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲了！
做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族
住家騎樓停車　8小時吃4張罰單！
50年老公寓房東開價1千萬！他「年收55萬」想買　專家點頭了
鯊魚猛咬！他絕望等死「海豚現身救一命」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化災害搶救技能　台南義消中正中隊辦理山訓暨繩索訓練

移居首選！桃園人口6月突破230萬　張善政打造宜居城市不停歇

富旺實踐綠色企業承諾　認養台大實驗林紅檜林　

得乳癌怎麼辦！女性癌症發生率第1死亡率第2　醫曝全方位新知

戴狀元帽過狀元橋　大溪區讀經會考推動品格教育很生活化

向死神搶人　南消成功讓父親順利參加女兒婚禮

視察暖暖室內兒童樂園預定地　謝國樑：提供優質遊憩場地

女搭客運屏東車城旅遊　遺失筆電超心急…恆春警伸援手

遠離毒品與犯罪！恆春警迎暑假　邀當地舞團墾丁大街快閃尬舞

等待8年！慕谷慕魚銅門一號隧道通車　獲國家卓越建設優質獎

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

強化災害搶救技能　台南義消中正中隊辦理山訓暨繩索訓練

移居首選！桃園人口6月突破230萬　張善政打造宜居城市不停歇

富旺實踐綠色企業承諾　認養台大實驗林紅檜林　

得乳癌怎麼辦！女性癌症發生率第1死亡率第2　醫曝全方位新知

戴狀元帽過狀元橋　大溪區讀經會考推動品格教育很生活化

向死神搶人　南消成功讓父親順利參加女兒婚禮

視察暖暖室內兒童樂園預定地　謝國樑：提供優質遊憩場地

女搭客運屏東車城旅遊　遺失筆電超心急…恆春警伸援手

遠離毒品與犯罪！恆春警迎暑假　邀當地舞團墾丁大街快閃尬舞

等待8年！慕谷慕魚銅門一號隧道通車　獲國家卓越建設優質獎

遭爆對路人母女瘋狂吼叫！　《閃電俠》伊薩米勒保護令被撤發聲了

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

新歌才惹議！崔叡娜因「狀態不佳」取消打歌預錄　韓網反應曝光

原是LE SSERAFIM候選成員！　再戰HYBE選秀「當作最後機會」

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

合庫金董座林謙浩離世　公司：業務營運不受影響

神劇《新世紀福爾摩斯》復活了！　BBC史上最完整片單一次看

婆媽愛犯「1禁忌」害冰箱超耗電！台電曝3妙招：別再噴錢

火箭言出必行！網羅灰熊布魯克斯鎖定2目標都到手

毒蟲見警狂奔鑽車陣　警徵民用機車追捕！騎士感動比讚

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

地方熱門新聞

年薪300萬男盼找豐腴女友　原因曝

塞50座畜牧場！再建肉雞場　村民怒炸

快訊／實驗學校帳目不明確定遭廢校

南消成功讓父親順利參加女兒婚禮

拉拉山水蜜桃今、明中壢SOGO快閃展售

得了乳癌怎麼辦　醫曝全方位保健新知

人口突破230萬　張善政打造宜居城市不停歇

高雄「城市盃」扯鈴大賽登場

屏東男騎機車失控衝入草叢　警聯絡車行解圍

等待8年　慕谷慕魚銅門一號隧道完工通車

工安事故頻傳！高雄市7/1起加強稽查

彰化青春專案首日　縣長媽媽高歌唱生日快樂

嘉義和聯境金虎爺會萬人繞境7/15登場

新北犬貓認養福利　寵物保險補助最高3000元

更多熱門

相關新聞

南投縣議員暑假首日辦「海盜趴」水上活動

南投縣議員暑假首日辦「海盜趴」水上活動

暑假今天起跑，南投縣議員簡千翔和朝日長照機構舉辦「瘋狂海盜趴」水上活動，邀請300多名幼童換上泳裝、爬上氣墊城堡和滑水道，在艷陽下一起衝浪、享受親子水槍大戰，以瘋狂的「濕背秀」開啟今年的歡樂暑假。

為期兩天！新北「五新嘉年華」嗨翻市民廣場

為期兩天！新北「五新嘉年華」嗨翻市民廣場

1景點夯爆「民宿卻沒冷氣」　內行反虧：沒常識

1景點夯爆「民宿卻沒冷氣」　內行反虧：沒常識

暑假開始了　汪哀怨躲貓貓：快開學

暑假開始了　汪哀怨躲貓貓：快開學

今天「鬼月」正式開始！一族群大崩潰：比農曆7月恐怖

今天「鬼月」正式開始！一族群大崩潰：比農曆7月恐怖

關鍵字：

Global Mall屏東市夏令營FUN假趣暑假加碼回饋

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面