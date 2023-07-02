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遠離毒品與犯罪！恆春警迎暑假　邀當地舞團墾丁大街快閃尬舞

▲恆春警方迎暑假，邀當地舞團墾丁大街快閃尬舞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方迎暑假，邀當地舞團墾丁大街快閃尬舞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

7月1日暑假開跑，恆春警分局於1日晚間在墾丁大街舉辦快閃表演、尬舞，並高喊「擁抱青春、拒絕毒品、小心詐欺、恆春小孩No.1」口號，展現青春活力，鼓勵少年從事正當休閒活動、遠離毒品與犯罪。

▲恆春警方迎暑假，邀當地舞團墾丁大街快閃尬舞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方迎暑假，邀當地舞團墾丁大街快閃尬舞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警方表示，自從疫情解封後，恆春半島恢復以往觀光熱潮，恆春警分局也上緊發條，迎接2個月的暑期長假，為了宣導青春專案六大主軸「1、拒絕接觸新興毒品，2、不從事詐欺車手，3、不參加幫派活動，4、拒絕性剝削，5、提升網路安全，6、防制偏差行為」，邀集轄內各級學校組少年舞團、屏南社區大學及在地個人舞團，由資深舞蹈老師孫維帶領，於1日晚間集合在最熱鬧的墾丁大街舉行快閃表演、尬舞等活動，鼓勵少年從事正當休閒活動。

▲恆春警方迎暑假，邀當地舞團墾丁大街快閃尬舞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方迎暑假，邀當地舞團墾丁大街快閃尬舞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春分局分局長林明波表示，現代手機網路發達，兒童及少年能從網路接收大量資訊，輕易就能接觸到新興毒品或是詐欺車手打工的訊息，加上暑假期間沒有學校的管束與保護，恐讓懵懂的少年誤入歧途。警方舉辦這項活動，邀集轄內學生及在地舞團，共同參與活動，希望藉由人潮聚集的機會，強化少年犯罪預防理念，也透過表演，鼓勵所有民眾及少年，勇敢拒絕不法侵害及從事犯罪行為。

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