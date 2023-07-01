離婚「才付完386億」天價分手費　科技巨頭超狂近況曝光！

▲「奇虎360」的創辦人周鴻禕離婚後，於27日宣布考上清華大學博士班。（翻攝自周鴻禕微博）

文／鏡週刊

中國科技巨頭、網路安全公司「奇虎360」的創辦人周鴻禕4月時才宣布與妻子胡歡離婚，依當時的股價來算，他轉移了6.25%股份（約4.47億股）給前妻胡歡，價值近人民幣89.67億元（約新台幣386億元），天價的分手費引起討論。近日他在微博宣布，錄取清華大學計算機科學與技術業博士班，成為一名博士生。

周鴻禕27日在微博發文，「終於考上了，希望360智腦幫助我順利畢業」，並附上一張北京清華大學錄取通知書，通知書寫著「清華大學計算機科學與技術系電子信息學系，將攻讀非全日制、定向就業的博士學位」。貼文一曝光，超過千人在底下留言，「讀書只是人家的興趣愛好，就好像我也能面不改色炫空一瓶烏蘇一樣，我一點都不嫉妒」、「恭喜周總！我們是同一期的工程博士，以後就是同學了」、「你這是招人了吧，畢業之後同班同學都去360了」、「在職博士生，帶著資金進學校」。

▲周鴻禕po出北京清華大學錄取通知書。（翻攝自周鴻禕微博）

周鴻禕28日則表示，他認為企業不要覺得有GPT就能裁員，因為AI不是萬能，只能當作輔助，所以大家要有不被淘汰的信心，「我最近不也是又報名上了清華，電子信息專業，重新去學習做一個工程師。人工智能的發展還是要以人為本。」

據了解，周鴻禕1992年從西安交通大學電信學院計算機系畢業，因在校成績優異，保送上西安交通大學讀管理學院系統工程學研究所，並於1995年取得碩士學位。他曾在方正集團工作、擔任過Yahoo大陸總裁，現在則是「奇虎360」公司董座。在周鴻禕宣布離婚時，「奇虎360」股價是人民幣20.85元，前妻胡歡人民幣90億元（約新台幣386億元）的6.25％公司股份，已於6月5日股份轉讓完成。



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