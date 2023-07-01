正妹KTV慶生被撿屍！　友破門見完事一幕…垃圾桶還有保險套

▲屏東女子參加自己的慶生會，卻慘遭男友人撿屍。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名女子小琪(化名)與一群朋友相約慶生，眾人在KTV飲酒作樂，散場後小琪已喝醉，被其中一名劉姓男友人帶回家性侵。直到其他人用「冰棒」APP找到小琪行蹤，衝到劉男家竟撞見劉正在替小琪穿衣服，垃圾桶裡還有保險套。小琪清醒後發現自己被性侵，報警處理。屏東地院審理，法官審酌劉男犯後坦承犯行，也和小琪達成和解，依犯乘機性交罪，處1年8月徒刑，緩刑4年，並於1年內接受法治教育2場次。全案還可上訴。

判決指出，劉男和小琪是好友，去年9月10日凌晨許，劉男和其他友人在KTV為小琪慶生，眾人一起飲酒作樂，散場時劉男見小琪已不勝酒力，便帶她一同坐車回住處，趁她酒醉意識模糊不能抗拒，性侵得逞。

其他朋友聯絡不到小琪，用「冰棒」APP查詢她行蹤，發現她在劉男住處，連忙打給劉男，並一同到劉男家查看。不料打開房門竟撞見劉男正幫小琪穿衣服，而且垃圾桶中還有保險套，立即將小琪帶走。小琪清醒後，驚覺下體疼痛，回憶起被性侵的片段，當天就到醫院驗傷，並報警處理。

全案審理時，劉男坦承犯行，法官審酌他前為職業軍人，年紀尚輕、無前科，且犯後和小琪達成和解等情，依犯乘機性交罪，減刑處1年8月徒刑，緩刑4年，並於1年內接受法治教育2場次。全案還可上訴。