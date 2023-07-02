熱氣球開幕光雕晚會　關山警總動員護交安+宣導青春專案

▲關警全體總動員護交安並全面宣導青春專案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2023台灣國際熱氣球嘉年華」活動首場開幕光雕音樂會，於1日19時10分，在縣長饒慶鈴致詞完後正式展開，隨後20顆熱氣球的光雕秀、黃明志的勁歌熱舞及700台無人機的展演，都讓現場數萬遊客驚呼連連，掌聲及歡呼聲不絕於耳！關山警察分局於活動前便著手交通疏導計畫，俾利執行交整及維安勤務之順遂。刑警大隊與偵查隊隊員們著手舉牌，於現場與民眾互動拍照發限動，運用網際網路社群能量，全面宣導青春專案，保障青少年暑期安全。

每年台灣盛事「熱氣球嘉年華」又來啦！2023「台灣國際熱氣球嘉年華」將在6月30日至8月28日，於台東鹿野高台舉行，今年不但將活動時間拉長到60天，更有曾打破全球最大熱氣球紀錄的熱氣球、Hello Kitty熱氣球，以及台灣唯一「媽祖造型熱氣球」都將登場！關山警察分局於清晨4時就展開交通疏導勤務，在清晨和絢陽光下，整場活動順利圓滿。上午10時全體總動員勤前教育，為晚間首場光雕晚會提前做好準備，於13時後，正式啟動開幕光雕音樂會交通疏導勤務，因受地形熱氣流影響，天空佈滿烏雲飄著小雨，所幸之後天公作美，整場開幕式至結束皆未再下雨。約於21時活動結束散場，每位員警皆堅守崗位，並開啟肩燈及揮動指揮棒，哨音此起彼落，就是要讓行車順暢又安全，整場活動於22時40分許，於2小時內清空高臺，且以「零事故」圓滿結束。

另外，於活動期間，在會場有設置「機動派出所」，提供包括景點諮詢及受理報案等加值服務服務。另外還全力實施「青春專案」宣導，包括「少年接觸新興毒品與(電子)菸害」、「防制幫派組織吸收少年與滲透校園暴力」、「防制少年參與詐欺集團擔任詐欺車手」、「防制兒少網路性私密影像犯罪與被害」、「強化兒少網路安全觀念」及「少年深夜流連不當場所及其他偏差行為」等6大主軸工作，還有加碼寓教於樂又老少咸宜的有獎徵答與民眾互動，期讓預防犯罪及交通安全等宣導達到最佳成效！

關山警察分局表示，將於每場活動中全體總動員，由偵查隊及員警在會場執行維安及交疏等勤務，期有效防制治安及交通事故的發生，且為就近服務民眾，亦有設置「機動派出所」，也另闢替代道路，以利疏導車流，以上種種措施，就是要讓大家能「開心賞球、平安回家」！