醫師魂上身！賴清德憂國人1／10生命不健康　拋「健康台灣」願景

▲賴清德今天下午出席全國醫界信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

出身醫界的民進黨總統參選人賴清德2日表示，他盼打造「健康台灣」，建立一個全國健康衛生政策，改善醫療人員的工作環境，並推動營養教育；對於國人十大死因之首的癌症，他直言，應該站在病人的角度，有好的藥物就拿來用，針對適用的病人，給予好的藥物。

全國醫界信賴台灣後援會成立大會今天下午在圓山大飯店登場，出身醫界的總統府資政李茂盛、國策顧問高靖秋、立委邱泰源、醫師公會全國聯合會理事長周慶明等政要接連登台助講。

賴清德會中表示，他懇請醫界支持自己，未來一起打造「健康台灣」，現在國人平均餘命延長到80多歲，可是不健康年數達8年之多，很多國民10％的生命是不健康的，他的目標就是：活得越久，也能夠健康多久，縮短不健康的年數。

賴清德說明，為了這個目標，政府需要做的事情包括：建立一個全國健康衛生政策，推動公共政策一定要符合健康原則；改善醫療人員的工作環境，提高醫療品質；營養教育要從小時候開始；在懷孕、嬰幼兒照顧還有很多努力空間，另外也應重視青少年的健康問題，重視中年人糖尿病、高血壓照顧的議題，對於65歲以上的長輩，要從營養、體力到醫療研究一套健康照顧政策。

此外，賴清德特別提及，針對國人十大死因之首的癌症，他從立委時期就推動立法，未來應該將治療與精準醫療連結，生物醫學已經這麼進步了，應該要有新的做法，不該站在經濟的角度，第一件沒有用換第二件，第二件沒有用再換第三件，而是應該站在病人的角度，有好的藥就拿來用。他說，過去台灣經濟比較弱，但現在總體經濟越來越好，應該針對適用的病人給予好的藥物。