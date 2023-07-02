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摩根投信獎學金助攻　152名弱勢大專生安心就學

▲「摩根投信深耕計畫大專學生獎助學金」舉行頒獎典禮。（圖／摩根投信提供）

▲「摩根投信深耕計畫大專學生獎助學金」舉行頒獎典禮。（圖／摩根投信提供）

記者楊惠琪／台北報導

摩根投信與夢想之家教育基金會合作設立「摩根投信深耕計畫大專學生獎助學金」專案，今年創下540名弱勢學生報名新高記錄，經過書面審查、面試等階段，共錄取152名學生，昨舉行頒獎典禮，肯定這些獲獎學生在逆境中，堅持繼續就學的決心。

昨在頒獎典禮上，152名學生齊聚共進下午茶，摩根投信董事長唐德瑜也到場與青年學生互動並接受提問。唐德瑜勉勵學生：「夢想就是要做大一點的！你才會有勇氣去做、也會有勇氣走下去」，他說，自己職涯的規劃就是做好每天該做的事，學一個新東西、給自己新挑戰，來到台灣時也不是一開始就叫董事長，但自己很努力做好每件事，這會讓上面的人看到你的能量、你的工作成績，你的機會就會越來越多。

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其中一名獲獎學生說，因為爺爺身患重病需龐大醫藥費，母親隨時陪同照護，弟弟升大學、妹妹升高中，家中經濟重擔全落在父親一人身上，疫情隔離期間僅有一台舊筆電我跟弟妹輪流使用，感謝摩根投信獎助學金改善我和弟妹的學習環境，期待未來未來自己也有能力可以幫助經濟弱勢學生。

「摩根投信深耕計畫大專學生獎助學金」從109年起，已資助共 596 位優秀青年、發出逾2000 萬獎學金，透過四大獎助學金，包括公私立學費類、設備類、生活資助類與培訓類等獎項，幫助全台各大專院校就讀科技、金融、管理相關科系大專研究生，支持面臨經濟困境的學生完成學業。

摩根投信指出，每年申請獎學金的人數不斷增加，今年更創下新高 540 位學員報名，最終共錄取152名學生，其中53%為中低收或低收入戶，28%主要生計責任者因故無法工作致家庭陷於困境，25%為單親家庭且經濟困難，21%須背負學貸，其中89位同時具有2個以上弱勢身分證明，顯示出學生家庭經濟急迫性。

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