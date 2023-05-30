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偏鄉學子考上一流大學　青埔教育基金會頒發獎助學金

▲文生高中優秀學生不僅給學弟妹正向典範，也表現出不畏懼環境困境與挑戰勇氣，青埔教育基金會頒發獎學金鼓勵其在新的學習階段更努力，未來能有更大能力回饋社會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文生高中優秀學生不僅給學弟妹正向典範，也表現出不畏懼環境困境與挑戰勇氣，青埔教育基金會頒發獎學金鼓勵其在新的學習階段更努力，未來能有更大能力回饋社會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉文生高中學生吳容亨、楊嘉旻無懼經濟困境，刻苦勤學，學測成績優異分別錄取陽明交通大學資訊工程系、清華大學電機資訊學院學士班；青埔教育基金會董事長張嘉郡今（30）日在校長呂松林陪同下頒發獎學金給二人，感謝他們提供正向學習榜樣，也鼓勵他們在新的階段努力學習，翻轉自己人生，改善家庭。

張嘉郡表示，吳容亨出身農家，課餘時間常主動下田減輕父母親務農負擔，勤奮學習爭取獎學金減輕家中經濟負擔，今年學測54級分（國文、英文滿級分），經繁星入學錄取心中第一志願-陽明交通大學資訊工程系。

而楊嘉旻父親在他國小五年級時生病，由母親一肩扛起家中經濟重擔，身為獨子的他總是貼心陪伴母親工作，醫院、釣蝦場都會看到嘉旻陪伴母親的身影，今年學測考到53級分，同樣經過繁星錄取清華大學電機資訊學院學士班。

校長呂松林指出，吳容亨與楊嘉旻都居住在沿海偏鄉，家中經濟也不寬裕，外語教育資源比較少，但兩人都能善用手上有限資源，像把手機設定為英文模式、觀看英文影片與文章，收聽英文廣播等增加英文能力，學測英文都是滿級分；兩人不僅沒有參加補習，還依靠勤學爭取獎學金，減輕家中經濟負擔，是懂事又好學的學生。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，兩位同學提供了正向、勤學與感動人心的故事，不僅給學弟妹正向典範，也提供所有人不要畏懼環境困境與挑戰勇氣，專程頒發獎學金感謝他們，同時鼓勵他們在新的學習階段更努力，未來能有更大能力回饋社會。

張嘉郡也提到，青埔教育基金會持續關注弱勢孩童的教育問題，透過容亨與嘉旻的故事將積極向上的力量傳遞、擴散出去；未來，兩位同學求學過程中若遇到困難，青埔教育基金會將會提供必要協助。

▲文生高中優秀學生不僅給學弟妹正向典範，也表現出不畏懼環境困境與挑戰勇氣，青埔教育基金會頒發獎學金鼓勵其在新的學習階段更努力，未來能有更大能力回饋社會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文生高中優秀學生不僅給學弟妹正向典範，也表現出不畏懼環境困境與挑戰勇氣，青埔教育基金會頒發獎學金鼓勵其在新的學習階段更努力，未來能有更大能力回饋社會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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