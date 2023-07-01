幕後／「叫阿侯退選啦」！郭營進逼　他反嗆：背棄挺侯承諾難立足

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來看到國民黨總統參選人侯友宜民調疲弱不振，獨立參選總統之心蠢蠢欲動，不僅積極走訪各縣市，拉攏地方人士，也營造泛藍支持他的氣勢。據知情人士透露，6月底挺郭人士聚集郭家密會，會議一結束，郭營操盤手的前立委林炳坤就打給與侯關係密切的國民黨前秘書長李乾龍放話「叫阿侯退選啦！」李也反嗆，換侯是連零都不可能的事，要郭死心。

近日郭台銘正在擴大團隊、招兵買馬，前總統馬英九基金會秘書洪于茜更在日前加入郭團隊，擔任新聞聯絡人，引發關注。在國民黨總統參選人侯友宜宣布，國安會前秘書長金溥聰加入侯團隊成為執行長的前一天晚上，挺郭人士便聚集在郭台銘家密會，其中日前早已表態支持郭台銘選總統的林炳坤也在場，會議中大家在思考如何讓郭再次出線，並且在7月23日全代會之前，力壓侯友宜。

密會結束沒多久，林炳坤就直接打給李乾龍，電話中不斷重複「叫阿侯退選啦！」希望可以藉由李乾龍傳達郭派想法，不過，李乾龍聽聞氣憤表示，「怎麼可能？換侯的機率，是連零都看不到的事情」。林炳坤再嗆，「啊你們民調一直起不來，到底要怎麼選？」

李乾龍則列3項不可能換侯的原因，不斷說服林炳坤，李乾龍說，這次選戰已經打得非常辛苦了，黨內若企圖再現「換柱2.0」，最終結果已可想而知，黨內同志不能心懷「二」意，若無法實現政黨輪替，國民黨就會亡了。

李乾龍接著說，現在換侯的機會絕對沒有，請郭台銘死了這條心，他若要獨立參選，那就是背棄自己當初說要力挺侯友宜的誓言，他將難在台灣立足。第三、現在也傳出郭要「併購」民眾黨主席柯文哲，這樣的機率更是微乎其微，「柯文哲已經年過50，好不容易生了一個兒子，現在叫他改姓郭，他會同意嗎？」李乾龍感嘆表示，郭台銘現在這三條路都沒有了，必須審時度勢。

