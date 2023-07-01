朱立倫暗示盼韓冰參選立委　韓國瑜幽默回：誇小孩卻要他買菸？

▲朱立倫1日頻與韓國瑜咬耳朵。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市第五選區（中正、萬華）立委參選人難產，傳出黨有意勸進高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰，而國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也透露，曾找韓冰討論4次，但最後對方意願不高。不料，國民黨主席朱立倫今（1日）與韓國瑜同台時，直接藉致詞時機以暗示口吻籲韓國瑜勸進韓冰參選，而韓國瑜則幽默以笑話回應，並說，「我懂他辛苦的囑咐，還有弦外之音，我都了解」。

台北市議員應曉薇、郭昭巖與鍾小平角逐國民黨台北市中正、萬華立委參選人提名，台北市黨部拍板採全民調決定人選，但原定6月14日揭曉結果，只是當天下午黃呂錦茹表示，因2家民調公司做出來差異太大，必須再開會討論。6月20日時，市黨部召開內部會議，決議將整體資料送給黨中央，由黨中央做決定。

不過，後來傳出國民黨內有人勸進找韓冰參選上述選區，而黃呂錦茹日前接受廣播專訪時，表示韓冰很優秀，台北市長蔣萬安覺得韓冰是亮點，非常不錯，而朱立倫與台北市前市長郝龍斌也都贊成。

黃呂錦茹也說，她與韓冰單獨見面4次，剛開始見面大家有共識可以試試看，不要太早提名，韓冰也說可以考慮，沒有直接拒絕她，然而第三次見面時，韓冰表示想出國深造，第四次韓國瑜親自來談，「但韓國瑜說要尊重韓冰，韓冰說不要，所以韓國瑜也說不要」。

朱立倫與韓國瑜1日出席國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會，朱在致詞時突向韓表示，「不過國瑜來到這邊，我還是要給你一點點壓力齁」，奉台北市很多很多人，包括黃呂錦茹的拜託，「你應該知道在拜託什麼事情？」韓國瑜聽聞後點頭回應，朱則繼續說，「 Tomorrow、tomorrow（明天、明天），今天就不講了，兩個字的，跟國瑜有一點點關係的，這個我們非常感謝」。

而韓國瑜致詞則回應，剛剛聽了朱立倫講的話，他突然想到一個笑話：有一個人看到一個小孩子，於是對小朋友說：「小朋友呀，你長得眉清目秀，你功課很好吧？」對方回應「對。」該人再問，「你很孝順爸媽吧？」對方再回應「對。」該人繼續說，「我覺得你長大一定很有出息，你可不可以幫我去買一包香菸啊」。

韓國瑜分享完該故事後，接著說，朱立倫先把他戴了一頂帽子，「還好我禿頭不怕帽子壓。我懂他辛苦的囑咐，還有弦外之音，我都了解」。

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