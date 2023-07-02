新一代水電工！　31歲年收200萬

▲水電技術長年人才培育不足，導致不少民眾有感師傅難請，蘇玄贊是少數新一輩的水電師傅，肯吃苦的他，為自己創造200萬元年收入，也鼓勵後輩投入。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

AI人工智慧、ChatGPT正夯，有些工作將面臨被AI取代的挑戰，有的工作雖不怕被替代，但因缺工也陷入「瀕危」中，一般民眾最有感的就是不易請到的水電工。CTWANT採訪水電師傅蘇玄贊，年僅31歲，擁有近30多張專業證照，年收入推估200萬元起跳，他趁機向後輩招手，「有師才有徒，趁老師傅還沒退休，現在是入行的最好時機！」

「很多水電老師傅是晚上、假日不做，案子太小也不做，我不一樣，我機動性強、24小時服務。」蘇玄贊是新一代的水電師傅，他沒有店面，僅靠著網路平台接案及公部門標案經營水電生意，他的立德鑫業有限公司，在接案平台PRO360達人網上共1491次僱用紀錄，906個評價，平均分數4.9分(滿分5分)，他也入選勞動部2022微創楷模決選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「親切、快速」是網路顧客給予蘇玄贊的評價，他接受CTWANT專訪表示，很多人是下班後才發現家裡東西壞了，或是假日才叫修，或是等店家打烊才能進場的，都能配合，「我爸爸媽媽是做清潔的，經常須配合店家半夜工作，我從小就一起去幫忙，因此對於夜間服務並不排斥，也算是個優勢啦！」

接案平台上，他在專業證照欄洋洋灑灑列了網路架設、自來水配管、特定瓦斯器具裝修、用電設備檢驗，水池水塔清洗等證照，實際一問才發現，他是個證照達人，手握近30多張專業證照，包括汽車修護、電腦軟體應用及門市服務3張乙級證照，其餘證照還有電腦硬體裝修、機器腳踏車修護及動力小船駕駛執照、遊艇駕駛執照、B級游泳教練證、救生員證、急救人員、防火管理人、施工架組配作業主管等。

許多人的童年是在打遊戲中度過，對他而言，考證照過五關斬六將就和遊戲中打怪一般，成為他最大的興趣。他分享成長經歷，小時成績差，寧可把學費省下來學技能，也不想每學期花上萬念私立學校，公立的泰山高中汽修科夜間進修部，一學期只要3500元，就是他開啟瘋狂考照的起點。

蘇玄贊晚上讀書，白天幫家裡工作外，也到證照班補習，高三畢業前，他已拿到汽車修護、機器腳踏車修護、電腦硬體裝修3張丙級和電腦軟體應用乙級證照，也因為汽車修護除了引擎、底盤外也會接觸到冷氣、水路、電路故障的排除，也奠定他日後擔任水電師傅的基礎。

▲蘇玄贊是位斜槓青年，除了水電專業，也是救生員和游泳教練，曾擔任台北城市科大水域休閒活動兼任講師。（圖／CTWANT提供）／蘇玄贊提供）

不過他的專業可不只如此，在升大學時，因為想挑戰不同領域，選擇台北城市科大休閒事業系，證照的攻略也開始轉向水域，從一個旱鴨子變成游泳教練，還懂得駕駛遊艇。

大四那年，他代表學校參加技職之光遴選，只可惜那年代不流行斜槓青年，評審認為「證照在精不在多」，未得獎。10年後的他仍不服氣的說，「像我曾經想經營游泳池，除了要水電專業，也要門市經營專業，更不用說救生員和游泳教練的相關證照都是必備，我認為我的每張都有用！」

雖有「多技之長」，畢業後他仍不斷進修，先考取城市科大休閒事業研究所，並擔任水域休閒活動兼任講師，後來跟著父母前往金門進行為期2年的清潔工程，他也充分運用時間再取得金門大學事業經營管理碩士學位。

提到創業動機，是2018年政府大力推動節電計畫，各公部門汰換節能燈具，釋出不少標案，滿手證照的他具備無人能敵的搶標優勢，於是自立門戶，跟著政府計畫，有什麼就做什麼，也讓他的小公司5年前就有500萬元的年營業額。

沒有政府案件執行時，他便利用網路接案填滿空檔，尤其疫情間，讓他們的業績逆勢多出了2成，「很多人從國外回來，發現家裡水電壞了，或是家裡視訊上班、上課，架設網路的需求增加，然而老師傅怕被傳染，反而成為我們的機會。」蘇玄贊今年創業第5年，估今年營業額能達1000多萬元，他的年收入200萬元起跳。

▲蘇玄贊擁有近30張證照，主攻網路、水電、水龍頭、LED燈具架設維修，他的妻子平時會幫忙安排行程、協助投標，是最好的工作夥伴。（圖／CTWANT提供）

蘇玄贊努力拚事業，1天工時長達10~12個小時，其中很多時間花在開車移動上。若是執行公部門量大業務時，則會請臨時工支援，受雇剛入行的水電工月薪落在3~4.5萬元都有，日薪約1800~2000元，「很多人誤以為踏入這行馬上就月入10萬，其實要看你的資歷和能力，收入要高，還是要有獨立接案的能力！」

以他過來人的身分，仍深刻感受到學校所學、證照所考，與實務維修上的落差，因此他建議想投入水電維修的後輩，先當學徒，評估是否能接受這樣辛苦的工作環境，再考證照投入這行。他也建議後輩「要動作快」，因為3、5年後老師傅退休才銜接得上，「沒有師傅怎麼會出學徒，如果想從事這行，現在是最好時機點！」

延伸閱讀

▸ 戰勝AI的技職魂5／大一就考到甲級證照 他26歲創業成全台最年輕節能顧問

▸ 星談心／山林女神再推淨山計畫 路線範圍升級：愛護山林人人責無旁貸

▸ 愛車防中暑1／白車、黑車溫差可達25℃ 小心「4大危險物品」把車燒毀