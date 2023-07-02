　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新一代水電工！　31歲年收200萬

水電技術長年人才培育不足，導致不少民眾有感師傅難請，蘇玄贊是少數新一輩的水電師傅，肯吃苦的他，為自己創造200萬元年收入，也鼓勵後輩投入。（圖／方萬民攝）

▲水電技術長年人才培育不足，導致不少民眾有感師傅難請，蘇玄贊是少數新一輩的水電師傅，肯吃苦的他，為自己創造200萬元年收入，也鼓勵後輩投入。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

AI人工智慧、ChatGPT正夯，有些工作將面臨被AI取代的挑戰，有的工作雖不怕被替代，但因缺工也陷入「瀕危」中，一般民眾最有感的就是不易請到的水電工。CTWANT採訪水電師傅蘇玄贊，年僅31歲，擁有近30多張專業證照，年收入推估200萬元起跳，他趁機向後輩招手，「有師才有徒，趁老師傅還沒退休，現在是入行的最好時機！」

「很多水電老師傅是晚上、假日不做，案子太小也不做，我不一樣，我機動性強、24小時服務。」蘇玄贊是新一代的水電師傅，他沒有店面，僅靠著網路平台接案及公部門標案經營水電生意，他的立德鑫業有限公司，在接案平台PRO360達人網上共1491次僱用紀錄，906個評價，平均分數4.9分(滿分5分)，他也入選勞動部2022微創楷模決選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「親切、快速」是網路顧客給予蘇玄贊的評價，他接受CTWANT專訪表示，很多人是下班後才發現家裡東西壞了，或是假日才叫修，或是等店家打烊才能進場的，都能配合，「我爸爸媽媽是做清潔的，經常須配合店家半夜工作，我從小就一起去幫忙，因此對於夜間服務並不排斥，也算是個優勢啦！」

接案平台上，他在專業證照欄洋洋灑灑列了網路架設、自來水配管、特定瓦斯器具裝修、用電設備檢驗，水池水塔清洗等證照，實際一問才發現，他是個證照達人，手握近30多張專業證照，包括汽車修護、電腦軟體應用及門市服務3張乙級證照，其餘證照還有電腦硬體裝修、機器腳踏車修護及動力小船駕駛執照、遊艇駕駛執照、B級游泳教練證、救生員證、急救人員、防火管理人、施工架組配作業主管等。

許多人的童年是在打遊戲中度過，對他而言，考證照過五關斬六將就和遊戲中打怪一般，成為他最大的興趣。他分享成長經歷，小時成績差，寧可把學費省下來學技能，也不想每學期花上萬念私立學校，公立的泰山高中汽修科夜間進修部，一學期只要3500元，就是他開啟瘋狂考照的起點。

蘇玄贊晚上讀書，白天幫家裡工作外，也到證照班補習，高三畢業前，他已拿到汽車修護、機器腳踏車修護、電腦硬體裝修3張丙級和電腦軟體應用乙級證照，也因為汽車修護除了引擎、底盤外也會接觸到冷氣、水路、電路故障的排除，也奠定他日後擔任水電師傅的基礎。

蘇玄贊是位斜槓青年，除了水電專業，也是救生員和游泳教練，曾擔任台北城市科大水域休閒活動兼任講師。（圖／蘇玄贊提供）

▲蘇玄贊是位斜槓青年，除了水電專業，也是救生員和游泳教練，曾擔任台北城市科大水域休閒活動兼任講師。（圖／CTWANT提供）／蘇玄贊提供）

不過他的專業可不只如此，在升大學時，因為想挑戰不同領域，選擇台北城市科大休閒事業系，證照的攻略也開始轉向水域，從一個旱鴨子變成游泳教練，還懂得駕駛遊艇。

大四那年，他代表學校參加技職之光遴選，只可惜那年代不流行斜槓青年，評審認為「證照在精不在多」，未得獎。10年後的他仍不服氣的說，「像我曾經想經營游泳池，除了要水電專業，也要門市經營專業，更不用說救生員和游泳教練的相關證照都是必備，我認為我的每張都有用！」

雖有「多技之長」，畢業後他仍不斷進修，先考取城市科大休閒事業研究所，並擔任水域休閒活動兼任講師，後來跟著父母前往金門進行為期2年的清潔工程，他也充分運用時間再取得金門大學事業經營管理碩士學位。

提到創業動機，是2018年政府大力推動節電計畫，各公部門汰換節能燈具，釋出不少標案，滿手證照的他具備無人能敵的搶標優勢，於是自立門戶，跟著政府計畫，有什麼就做什麼，也讓他的小公司5年前就有500萬元的年營業額。

沒有政府案件執行時，他便利用網路接案填滿空檔，尤其疫情間，讓他們的業績逆勢多出了2成，「很多人從國外回來，發現家裡水電壞了，或是家裡視訊上班、上課，架設網路的需求增加，然而老師傅怕被傳染，反而成為我們的機會。」蘇玄贊今年創業第5年，估今年營業額能達1000多萬元，他的年收入200萬元起跳。

蘇玄贊擁有近30張證照，主攻網路、水電、水龍頭、LED燈具架設維修，他的妻子平時會幫忙安排行程、協助投標，是最好的工作夥伴。（圖／方萬民攝）

▲蘇玄贊擁有近30張證照，主攻網路、水電、水龍頭、LED燈具架設維修，他的妻子平時會幫忙安排行程、協助投標，是最好的工作夥伴。（圖／CTWANT提供）

蘇玄贊努力拚事業，1天工時長達10~12個小時，其中很多時間花在開車移動上。若是執行公部門量大業務時，則會請臨時工支援，受雇剛入行的水電工月薪落在3~4.5萬元都有，日薪約1800~2000元，「很多人誤以為踏入這行馬上就月入10萬，其實要看你的資歷和能力，收入要高，還是要有獨立接案的能力！」

以他過來人的身分，仍深刻感受到學校所學、證照所考，與實務維修上的落差，因此他建議想投入水電維修的後輩，先當學徒，評估是否能接受這樣辛苦的工作環境，再考證照投入這行。他也建議後輩「要動作快」，因為3、5年後老師傅退休才銜接得上，「沒有師傅怎麼會出學徒，如果想從事這行，現在是最好時機點！」

延伸閱讀
戰勝AI的技職魂5／大一就考到甲級證照　他26歲創業成全台最年輕節能顧問
星談心／山林女神再推淨山計畫　路線範圍升級：愛護山林人人責無旁貸
愛車防中暑1／白車、黑車溫差可達25℃　小心「4大危險物品」把車燒毀

ET快訊
快訊／6縣市「大雨特報」！　雨彈狂轟到入夜
快訊／艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲了！
做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族
住家騎樓停車　8小時吃4張罰單！
50年老公寓房東開價1千萬！他「年收55萬」想買　專家點頭了
鯊魚猛咬！他絕望等死「海豚現身救一命」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

龜山島龜首又崩塌！落石巨響與大片塵土飛揚　遊客驚奇

2023宜蘭童玩節「童玩原宇宙」開幕　林姿妙啟動奇幻宇宙大冒險

雲林古坑東和村2例「登革熱確診」　不配合防治噴藥可罰30萬

新北國小及幼兒園教甄「首創直播抽籤」　2387人搶778名額

最可怕的不是三色豆！便當店單炒「大魔王」　全場嚇傻：吃到會哭

看見需要，傳遞溫情！士林地檢專案行動　讓陽明教養院煥然一新

台南山上水道博物館暑假活動　帶毛小孩到成人從市內玩到戶外

獨／外國人騎UBIKE誤闖國道！騎路肩「一路超車所有人」影片曝光

林俊傑出道20年紅翻「靠什麼唱到現在」？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

龜山島龜首又崩塌！落石巨響與大片塵土飛揚　遊客驚奇

2023宜蘭童玩節「童玩原宇宙」開幕　林姿妙啟動奇幻宇宙大冒險

雲林古坑東和村2例「登革熱確診」　不配合防治噴藥可罰30萬

新北國小及幼兒園教甄「首創直播抽籤」　2387人搶778名額

最可怕的不是三色豆！便當店單炒「大魔王」　全場嚇傻：吃到會哭

看見需要，傳遞溫情！士林地檢專案行動　讓陽明教養院煥然一新

台南山上水道博物館暑假活動　帶毛小孩到成人從市內玩到戶外

獨／外國人騎UBIKE誤闖國道！騎路肩「一路超車所有人」影片曝光

林俊傑出道20年紅翻「靠什麼唱到現在」？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

遭爆對路人母女瘋狂吼叫！　《閃電俠》伊薩米勒保護令被撤發聲了

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

新歌才惹議！崔叡娜因「狀態不佳」取消打歌預錄　韓網反應曝光

原是LE SSERAFIM候選成員！　再戰HYBE選秀「當作最後機會」

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

合庫金董座林謙浩離世　公司：業務營運不受影響

神劇《新世紀福爾摩斯》復活了！　BBC史上最完整片單一次看

婆媽愛犯「1禁忌」害冰箱超耗電！台電曝3妙招：別再噴錢

火箭言出必行！網羅灰熊布魯克斯鎖定2目標都到手

毒蟲見警狂奔鑽車陣　警徵民用機車追捕！騎士感動比讚

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

生活熱門新聞

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

新一代水電工！　31歲年收200萬

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

婦人路口發呆「他慘罰3600元」！網吼：廢掉紅綠燈

收訊息見「1開頭」讓她超煩躁！一票有感

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

看完電影「被索取票根」　內行揭用途

注意劇烈天氣！　今明防午後大雷雨

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

林俊傑靠什麼唱到現在？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

更多熱門

相關新聞

清潔工弄髒乘客衣！被逼賠償下跪磕頭

清潔工弄髒乘客衣！被逼賠償下跪磕頭

大陸浙江省衢州市火車站出現驚人的一幕！一名女清潔工打掃環境期間，由於不慎弄髒乘客的衣服，居然面朝對方下跪道歉，讓一旁的民眾紛紛看傻。最終，此事經由當地警方協調得以落幕。至於女清潔工隸屬的公司，也在事後指派心理師進行疏導，等到她的情緒恢復穩定，就能再來上班。

百萬遺產找無繼承人「32年後現況曝」

百萬遺產找無繼承人「32年後現況曝」

金曲34「典禮10段表演亮點」一次看！

金曲34「典禮10段表演亮點」一次看！

舅舅一家猛勸「放棄繼承土地」：只值幾千元！　她一看金額傻了

舅舅一家猛勸「放棄繼承土地」：只值幾千元！　她一看金額傻了

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

關鍵字：

周刊王水電工蘇玄贊

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面