　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AI來襲！　3類工作最不可取代

ChatGPT大浪席捲全球，有不少工作恐遭AI取代而消失，而當下也面臨嚴重缺工議題，或許應重新檢視技職教育、技術人才的重要性，未來擁有一技之長才是王道。（圖／黃威彬攝、123RF）

▲ChatGPT大浪席捲全球，有不少工作恐遭AI取代而消失，而當下也面臨嚴重缺工議題，或許應重新檢視技職教育、技術人才的重要性，未來擁有一技之長才是王道。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

ChatGPT大浪席捲全球下，即將入學及畢業的新鮮人，最關心的是，哪些工作「不易被AI取代」？「具客製化、原生性、溫度手感的工作，不論AI如何進步，皆不易被滅頂；高技術及勞動基層工作，則因為投入的人力不多，較具生存優勢。」人力專家點出，「當人人都是大學畢、文憑只是一張紙，技職教育有機會再受到重視！」

哪些產業易受AI衝擊？根據104人力銀行今年3月調查，前三大產業為大眾傳播業、電子資訊∕軟體∕半導體業、法律∕會計∕顧問∕研發∕設計業，其中，大眾傳播業因文字編譯需求量大，近2成大眾傳播業已開始導入AI、削減人力；受AI轉型浪潮衝擊相對較小，則是「與人有關、脫離不開服務和技術勞力的產業」，包括政治宗教及社福相關業、農林漁牧水電資源業、金融投顧及保險業、批發∕零售∕傳直銷業、建築營造及不動產相關業等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哪些是AI最不可取代的職務？依104人力銀行調查，前三名是軍警消防類、美容美髮類、醫療專業人員，農林漁牧類和營建施作類也榜上有名；反觀最容易被AI取代的前三名為文字編譯、客戶服務、行政總務。

技術人才對國家發展相當重要，但選擇就讀技職體系的學生卻是越來越少，出社會後也會因職業不同而有社會地位的落差，不過這股風氣已正在翻轉。圖為全國技能競賽電氣裝配。（圖／翻攝自技能競賽充電讚臉書）

▲技術人才對國家發展相當重要，但選擇就讀技職體系的學生卻是越來越少，出社會後也會因職業不同而有社會地位的落差，不過這股風氣已正在翻轉。圖為全國技能競賽電氣裝配。（圖／CTWANT提供）

104人力銀行資深副總鍾文雄分析，AI可以取代的都是例行性或可被系統化的工作；反之，不易被取代的多半具有客製化、原生性、溫度手作等特點。尤其是高度依賴勞動力、因人而異，或是以過去成功和失敗經驗為參考基礎，再輸出服務、勞力和創意的工作，雖然部分工序可以機器代勞，但機器仍無法像人類擁有情感溫度、創造力和整合判斷力。

不過反觀這些不易被取代的工作，多數在少子化和追求高學歷、低勞力的趨勢下，式微已久。根據教育部統計，101~110年學年度，高職生從46萬人大減20萬，剩26萬人；同期高中生從35萬人只降了6萬人來到29萬人，還反轉超越高職人數。

木柵高工校長李通傑就指出，家長選校的觀念仍停留在先高中後高職、先公立後私立，少子化明顯讓選擇技職教育的人數減少，雖然木柵高工是公立滿額學校，沒有學生減少的情況，但卻可以發現入學成績下降。

企業求才若渴，台積電鼓勵對未來仍茫然的年輕人，高中職畢業可以直接就業，平均年薪達70萬元以上。就連台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬也公開鼓勵學生，「不一定要會唸書才能進台積！」（圖／翻攝自高雄有夠臉書）

▲企業求才若渴，台積電鼓勵對未來仍茫然的年輕人，高中職畢業可以直接就業，平均年薪達70萬元以上。就連台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬也公開鼓勵學生，「不一定要會唸書才能進台積！」（圖／CTWANT提供）

鍾文雄觀察，年輕人偏好坐辦公室吹冷氣的工作，而汽車修護、營建業、水電工、木工等需勞力技術的工作，即使薪水上看8、9萬元都找不到人。104人力銀行數據顯示，缺工情況越發嚴重，4月不限學歷歡迎高中職的全職工作數有49.7萬個，相比5年前成長了34%。李通傑說，中低階的人力嚴重不足，業界希望到學校延攬優秀學生，但根據學校調查，9成畢業生還是選擇升學，「大家認為和同儕不同、只有高職學歷，會被取笑，未來要承受更多社會眼光。」但他也點出很現實的問題，進而觀察部分學生升學科大後，卻不見得有提高多少實務技術能力，業界仍是苦於找不到人。

當缺工日益嚴峻、企業求才若渴，學歷的必要性或許不再是進入好公司的關鍵。今年5月起，104人力銀行也與台積電慈善基金會攜手推出於全國六縣市舉辦「高中職人才就業媒合會」。「我們倡議幫學生找好的公司，歡迎高中職學生畢業後直接進入職場。」鍾文雄說，與其在末段學校混4年浪費青春和國家資源，不如出社會1、2年習得一技之長後，再決定要不要唸大學。

儘管釋出的都是像台積電、春源鋼鐵、王品集團、大金空調、群創光電、鼎泰豐等大公司職缺，社會風氣仍難以扭轉。鍾文雄無奈說，經過問券調查，8成的學生及家長還是升學導向，只有2成願意先投入職場。不過他還是很看好，「雖然讓社會重視技術人才還有很長一段路要走，但這股風氣已經慢慢在成形！」

延伸閱讀
戰勝AI的技職魂2／工人是社會底層？年收200萬鋼筋小包抱不平「薪水勝上班族」
自身不保1／40年戰力不減　老牌NGO消基會關鍵監督發威
星生代／韓菲闖歌壇喊「不要關注我外貌」　自嘲宅女忙追動漫不追愛

ET快訊
快訊／董座離世！　合庫金發重訊了
快訊／6縣市「大雨特報」！　雨彈狂轟到入夜
快訊／艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲了！
做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族
住家騎樓停車　8小時吃4張罰單！
50年老公寓房東開價1千萬！他「年收55萬」想買　專家點頭了
鯊魚猛咬！他絕望等死「海豚現身救一命」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

龜山島龜首又崩塌！落石巨響與大片塵土飛揚　遊客驚奇

2023宜蘭童玩節「童玩原宇宙」開幕　林姿妙啟動奇幻宇宙大冒險

雲林古坑東和村2例「登革熱確診」　不配合防治噴藥可罰30萬

新北國小及幼兒園教甄「首創直播抽籤」　2387人搶778名額

最可怕的不是三色豆！便當店單炒「大魔王」　全場嚇傻：吃到會哭

看見需要，傳遞溫情！士林地檢專案行動　讓陽明教養院煥然一新

台南山上水道博物館暑假活動　帶毛小孩到成人從市內玩到戶外

獨／外國人騎UBIKE誤闖國道！騎路肩「一路超車所有人」影片曝光

林俊傑出道20年紅翻「靠什麼唱到現在」？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

龜山島龜首又崩塌！落石巨響與大片塵土飛揚　遊客驚奇

2023宜蘭童玩節「童玩原宇宙」開幕　林姿妙啟動奇幻宇宙大冒險

雲林古坑東和村2例「登革熱確診」　不配合防治噴藥可罰30萬

新北國小及幼兒園教甄「首創直播抽籤」　2387人搶778名額

最可怕的不是三色豆！便當店單炒「大魔王」　全場嚇傻：吃到會哭

看見需要，傳遞溫情！士林地檢專案行動　讓陽明教養院煥然一新

台南山上水道博物館暑假活動　帶毛小孩到成人從市內玩到戶外

獨／外國人騎UBIKE誤闖國道！騎路肩「一路超車所有人」影片曝光

林俊傑出道20年紅翻「靠什麼唱到現在」？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

瑪丹娜爆昏迷前「已經發燒1個月」！殺人行程曝光　出院後還在嘔吐

遭爆對路人母女瘋狂吼叫！　《閃電俠》伊薩米勒保護令被撤發聲了

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

新歌才惹議！崔叡娜因「狀態不佳」取消打歌預錄　韓網反應曝光

原是LE SSERAFIM候選成員！　再戰HYBE選秀「當作最後機會」

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

合庫金董座林謙浩離世　公司：業務營運不受影響

神劇《新世紀福爾摩斯》復活了！　BBC史上最完整片單一次看

婆媽愛犯「1禁忌」害冰箱超耗電！台電曝3妙招：別再噴錢

火箭言出必行！網羅灰熊布魯克斯鎖定2目標都到手

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

新一代水電工！　31歲年收200萬

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

婦人路口發呆「他慘罰3600元」！網吼：廢掉紅綠燈

收訊息見「1開頭」讓她超煩躁！一票有感

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

看完電影「被索取票根」　內行揭用途

注意劇烈天氣！　今明防午後大雷雨

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

林俊傑靠什麼唱到現在？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

更多熱門

相關新聞

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

根據104人力銀行調查，AI人工智慧最不可取代的職務，營建施作類名列前茅，不過等不到工作機會消失，營建業早已先面臨大缺工的挑戰。CTWANT走入工地找尋年輕身影，今年42歲、年收入200萬元的鋼筋小包林開元，帶著他平均年齡不到40歲、月薪6萬多的本班師傅接受採訪，面對社會總是看工人低人一等，師傅回應，「我靠努力賺錢，不在乎別人眼光，老婆小孩不嫌我髒就好！」

新一代水電工！　31歲年收200萬

新一代水電工！　31歲年收200萬

清潔工弄髒乘客衣！被逼賠償下跪磕頭

清潔工弄髒乘客衣！被逼賠償下跪磕頭

百萬遺產找無繼承人「32年後現況曝」

百萬遺產找無繼承人「32年後現況曝」

金曲34「典禮10段表演亮點」一次看！

金曲34「典禮10段表演亮點」一次看！

關鍵字：

周刊王ChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面