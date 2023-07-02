AI來襲！　3類工作最不可取代

▲ChatGPT大浪席捲全球，有不少工作恐遭AI取代而消失，而當下也面臨嚴重缺工議題，或許應重新檢視技職教育、技術人才的重要性，未來擁有一技之長才是王道。（圖／CTWANT提供）

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ChatGPT大浪席捲全球下，即將入學及畢業的新鮮人，最關心的是，哪些工作「不易被AI取代」？「具客製化、原生性、溫度手感的工作，不論AI如何進步，皆不易被滅頂；高技術及勞動基層工作，則因為投入的人力不多，較具生存優勢。」人力專家點出，「當人人都是大學畢、文憑只是一張紙，技職教育有機會再受到重視！」

哪些產業易受AI衝擊？根據104人力銀行今年3月調查，前三大產業為大眾傳播業、電子資訊∕軟體∕半導體業、法律∕會計∕顧問∕研發∕設計業，其中，大眾傳播業因文字編譯需求量大，近2成大眾傳播業已開始導入AI、削減人力；受AI轉型浪潮衝擊相對較小，則是「與人有關、脫離不開服務和技術勞力的產業」，包括政治宗教及社福相關業、農林漁牧水電資源業、金融投顧及保險業、批發∕零售∕傳直銷業、建築營造及不動產相關業等。

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哪些是AI最不可取代的職務？依104人力銀行調查，前三名是軍警消防類、美容美髮類、醫療專業人員，農林漁牧類和營建施作類也榜上有名；反觀最容易被AI取代的前三名為文字編譯、客戶服務、行政總務。

▲技術人才對國家發展相當重要，但選擇就讀技職體系的學生卻是越來越少，出社會後也會因職業不同而有社會地位的落差，不過這股風氣已正在翻轉。圖為全國技能競賽電氣裝配。（圖／CTWANT提供）

104人力銀行資深副總鍾文雄分析，AI可以取代的都是例行性或可被系統化的工作；反之，不易被取代的多半具有客製化、原生性、溫度手作等特點。尤其是高度依賴勞動力、因人而異，或是以過去成功和失敗經驗為參考基礎，再輸出服務、勞力和創意的工作，雖然部分工序可以機器代勞，但機器仍無法像人類擁有情感溫度、創造力和整合判斷力。

不過反觀這些不易被取代的工作，多數在少子化和追求高學歷、低勞力的趨勢下，式微已久。根據教育部統計，101~110年學年度，高職生從46萬人大減20萬，剩26萬人；同期高中生從35萬人只降了6萬人來到29萬人，還反轉超越高職人數。

木柵高工校長李通傑就指出，家長選校的觀念仍停留在先高中後高職、先公立後私立，少子化明顯讓選擇技職教育的人數減少，雖然木柵高工是公立滿額學校，沒有學生減少的情況，但卻可以發現入學成績下降。

▲企業求才若渴，台積電鼓勵對未來仍茫然的年輕人，高中職畢業可以直接就業，平均年薪達70萬元以上。就連台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬也公開鼓勵學生，「不一定要會唸書才能進台積！」（圖／CTWANT提供）

鍾文雄觀察，年輕人偏好坐辦公室吹冷氣的工作，而汽車修護、營建業、水電工、木工等需勞力技術的工作，即使薪水上看8、9萬元都找不到人。104人力銀行數據顯示，缺工情況越發嚴重，4月不限學歷歡迎高中職的全職工作數有49.7萬個，相比5年前成長了34%。李通傑說，中低階的人力嚴重不足，業界希望到學校延攬優秀學生，但根據學校調查，9成畢業生還是選擇升學，「大家認為和同儕不同、只有高職學歷，會被取笑，未來要承受更多社會眼光。」但他也點出很現實的問題，進而觀察部分學生升學科大後，卻不見得有提高多少實務技術能力，業界仍是苦於找不到人。

當缺工日益嚴峻、企業求才若渴，學歷的必要性或許不再是進入好公司的關鍵。今年5月起，104人力銀行也與台積電慈善基金會攜手推出於全國六縣市舉辦「高中職人才就業媒合會」。「我們倡議幫學生找好的公司，歡迎高中職學生畢業後直接進入職場。」鍾文雄說，與其在末段學校混4年浪費青春和國家資源，不如出社會1、2年習得一技之長後，再決定要不要唸大學。

儘管釋出的都是像台積電、春源鋼鐵、王品集團、大金空調、群創光電、鼎泰豐等大公司職缺，社會風氣仍難以扭轉。鍾文雄無奈說，經過問券調查，8成的學生及家長還是升學導向，只有2成願意先投入職場。不過他還是很看好，「雖然讓社會重視技術人才還有很長一段路要走，但這股風氣已經慢慢在成形！」

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