做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

▲鋼筋小包林開元(右1)帶著他的本班師傅接受採訪，他表示，現在技術人才的斷層太嚴重了，大多人都認為做工的人社會地位不高，孩子要去做工，還會被爸媽罵沒前途，但其實工人的薪水比一般上班族都還要高。（圖／CTWANT提供）

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根據104人力銀行調查，AI人工智慧最不可取代的職務，營建施作類名列前茅，不過等不到工作機會消失，營建業早已先面臨大缺工的挑戰。CTWANT走入工地找尋年輕身影，今年42歲、年收入200萬元的鋼筋小包林開元，帶著他平均年齡不到40歲、月薪6萬多的本班師傅接受採訪，面對社會總是看工人低人一等，師傅回應，「我靠努力賺錢，不在乎別人眼光，老婆小孩不嫌我髒就好！」

走進位於北市正大興土木中的京華城改建商辦案「京華廣場」工地，身材魁武高大的林開元，在這場案子裡擔任的是鋼筋小包，他帶著3位固定合作的鋼筋師傅百忙中撥冗受訪。說到最辛勞的工作，營建業當屬其中之一，4人走出工地，汗珠在黝黑的皮膚上閃閃發光，他們最年輕的34歲，年紀最大的43歲，在一票屆臨退休的老師傅中，是少數還願意投入工地的年輕生力軍。

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經CTWANT記者採訪，3位鋼筋師傅，1人國中畢業、2人高職畢業，日薪約2500元，周休1日，月收入約6.5萬元，每天標準工作8小時，加班費另計。他們大多害羞不善於表達，其中一位張先生，北士商畢業，因為父母也從事工程營造工作，所以也跟著投入，面對工人常被當成社會最底層，張先生駁斥，「他嫌我髒，我不覺得髒，何必管人家說什麼，我的老婆、小孩不嫌我髒就好！」

「工地師傅有9成都是原住民，大多都是透過朋友介紹進入這行，而鋼筋工算是易入門、起薪高的工作，現在最缺的則是模板工。」小包商林開元，有承接鋼筋綁紮及模板工程，年營業額破1億元，保守估計年收入逾200萬元。

▲林開元(右)工程相關科系畢業，曾做過保險、房仲業務，再到工地做查驗工程師，當時的工地主任翁旭文教他許多工程實務經驗，讓他往後碰到介面衝突時有能知道如何解決，林開元相當感謝他的師父。（圖／CTWANT提供）

林開元，70年次，國立海洋大學河海工程系畢業，現在做工承包商的年輕人，大多都是二代接家業，林開元是少數沒有家庭靠山跨入營建小包的一代創業家。他分享，他的大學同學畢業後大多都去考土木類的公職人員，他不喜歡當上班族，想賺很多錢，於是退伍後便從事保險工作，後來又做了房仲，直到2011年奢侈稅上路，整整半年業績掛蛋，才又回到營建業，當年的他已30歲。

當時正值房市低谷，林開元很幸運找到月入3萬元、關渡一處小工地現場工程師的工作，「整個工地就我和主任，主任教了我許多介面衝突時的解決方式。」而他口中的主任翁旭文，也是他的師父，為他日後跨入營建小包商奠定良好的基礎。

不過工種很多，為何選擇鋼筋小包？林開元說，後來因緣際會輾轉到了台中鎧全鋼筋加工廠工作，他擔任駐北部的業務兼工務，3年半的經歷，讓他認識了一票下游的鋼筋工頭，於是他便與人合夥承接鋼筋工程，代表作有A7中信總部「台北天空塔」，江子翠建案大多也是他們施作。

直到去年9月，林開元正式自行創業，便接下威京集團「京華廣場」和立信建設「天朗」、「天禧」，預估今年營業額破億元。林開元說，他的優勢是配合度高、施工品質好、不偷工，也因為當過業務，所以在溝通協調能力上也優於其他包商，再加上他也做過營造廠，懂得換位思考，「我知道那個位子的人在想什麼。」

▲走出工地後的林開元，也穿著正裝西服和一般企業主一樣參加BNI商會，他不只想要改變工人工作環境，也希望能翻轉工人的社會地位。（圖／CTWANT提供）

林開元年紀輕輕創業成功，他說最想做的事，就是「幫別人實現他的夢想」，還希望改變工人的工作環境，想開一家New RC (超高強度鋼筋混凝土) 預組鋼筋籠的工廠，「想像國外一樣，讓工人下班後可以洗澡換乾淨的衣服，也能培養自己固定的師傅。」

林開元看台灣教育和缺工現象，大家都讀大學，沒有人做技術性的工作，而技職體系又都是培育機電、水電為主，沒有鋼筋、模板相關科系，所以工地技術人才只能靠師徒制邊做邊學。另一方面也因為父母輩是苦過來，不希望下一代進入這行，所以造成缺工現象越來越嚴重。

「講難聽的，笑貧不笑娼，比起一個月賺2、3萬元，我們做工地，賺很多錢，為什麼要在乎別人講什麼，做工的人每天運動，身體都很健康，薪水可能是一般上班族的2~3倍。」林開元替自己的工人、產業忿忿不平吐一口氣，他要告訴大家，「工人並不是社會底層的人！」

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