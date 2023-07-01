清潔工倒飲料弄髒乘客衣服！被逼賠償下跪磕頭：對不起

▲大陸一名女清潔工由於不慎弄髒乘客的衣服，居然面朝對方下跪道歉。（圖／翻攝自微博／長安萬里行、極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸浙江省衢州市火車站出現驚人的一幕！一名女清潔工打掃環境期間，由於不慎弄髒乘客的衣服，居然面朝對方下跪道歉，讓一旁的民眾紛紛看傻。最終，此事經由當地警方協調得以落幕。至於女清潔工隸屬的公司，也在事後指派心理師進行疏導，等到她的情緒恢復穩定，就能再來上班。

綜合陸媒報導，女清潔工6月30日上午8時許，在火車站的垃圾桶撿起一個飲料瓶，準備將瓶內的少許液體倒掉，卻在動作期間不慎噴濺到一旁乘客的衣服。

當時，乘客見狀要求賠償。女清潔工爭論不下，居然面朝對方下跪道歉，連喊3聲「對不起」。所幸此事經由警方協調順利落幕。之後女清潔工隸屬的公司獲知此事，立刻派遣相關人員到訪家中慰問，也指派心理師進行疏導，同時安排3天休假，讓她的情緒恢復穩定再來上班。

消息一出引發熱議，網友紛紛表示「好害怕這樣的道德綁架」、「動不動就下跪的人，的確很可怕」、「有事解決事，為什麼要下跪？將受害者置於反面，確實有道德綁架之嫌」、「那個欺負環衛工的人，也不是啥好人」、「如果合理賠償，對方有權利要求，不要賠償也是對方好心，但如果賠償不合理就不合適了，不能誰弱誰有理，錯誤全讓別人擔也不合適」。

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