恫嚇夜歸女「給妳2萬元看我打手槍、否則性侵妳」　無聊男下場曝

▲桃園市蕭姓男子於2021年12月某日晚間，在桃園區某暗巷見夜歸女子獨自行走，恫嚇女子「給妳2萬元看我打手槍，否則性侵妳」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子2021年12月間某日晚間，在桃園區某處暗巷內見女子夜歸獨行，竟攔下女子恫嚇「給你2萬元看我打手槍，否則強暴你」等語，並作勢要掏出生殖器狀，女子當場心生畏懼拔腿狂奔，事後報警提告；桃園地院審理時，蕭男坦承犯行，法官審結依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，27歲的蕭姓男子曾有毒品前科，才於2018年3月執行完畢，卻不思悔改，2021年12月10日晚間8時許，在桃園市桃園區某暗巷，見18歲女子獨行經過巷道，竟攔住女子，並作勢欲掏出生殖器，向女子恫嚇「我給妳2萬元看我打手槍」、「妳不要走，否則會強暴你」等語，女子因而心生畏懼，並趁機拔腿狂奔，隨後報警提告。桃園警分局循線查獲蕭男到案，桃檢複訊後依恐嚇危害安全罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，蕭男坦承犯行不諱，被害女子則指證歷歷，警方則提供現場監視器畫面截圖等佐證，法官認為犯行明確；法官審酌，被告蕭男為成年人，為滿足一己私慾，竟在不特定人得以共見共聞之場所，作勢欲掏出生殖器擺弄

，並以恐嚇之言詞，致告訴人心生恐懼，考量被告犯後坦承犯行不諱，至今尚未與告訴人和解或完成調解，審結依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，本案還可上訴。