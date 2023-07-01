染髮又接髮「去超商轉帳」沒付1萬5落跑　惡女下場曝

▲桃園市葉姓女子去年8月間在桃園區某美髮店進行染髮、接髮等消費，未料以忘記帶現金到超商轉帳1萬5千餘元離開，事後卻藉故拒付挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓女子去年到桃園區中正路某家美髮店消費，要求美髮師幫其染髮、接髮等美髮服務，美髮師忙了數小時完成後，葉女以忘記帶現金為由，要到鄰近超商轉帳付款15,650元為由離開，事後美髮師多次催討欠款，葉女卻藉故推託，美髮師一怒報警提告；桃園地檢署調查時，葉女坦承有到美髮店消費之事實，檢方偵結依詐欺罪嫌將葉女提起公訴。

檢警調查，32歲的葉姓女子去年8月19日上午11時許到桃園區中正路某美髮店消費，告知郭姓美髮師要染髮、接髮等美髮服務，郭姓美髮師有告知美髮消費金額需1萬5,650元，葉女也同意，美髮師於是進行染髮、接髮等服務。

沒想到，郭姓美髮師幫葉女完成美髮服務欲收取費用時，葉女突然告知忘記帶現金，希望到鄰近超商轉帳給美髮師為由，藉故離開美髮店，事後，郭姓美髮師多次向葉女催討費用，葉女總是藉故推拖，郭姓美髮師自覺被詐騙一怒向桃園警分局報案提告。

桃檢調查時，葉女承認有到該美髮店消費，但對於未支付費用也不否認，警方則提供美髮店內外監視器畫面截圖、與郭姓美髮師LINE對話紀錄截圖等佐證，足認葉女詐騙之事實明確，偵結依詐欺罪嫌將葉女起訴。