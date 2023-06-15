狂追正妹被當工具人...渣軍官精蟲衝腦　車內親嘴摸下體+逼打手槍

▲軍官對正妹親嘴、摸下體還逼打手槍。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名邱姓軍官（26歲）心儀正妹小潔（化名）許久，苦追多時後，小潔終於答應和他出去，兩人吃完消夜邱開車載小潔回家時，竟趁小潔睡著時對她親嘴、撫摸，小潔驚醒後，邱竟還不罷手，靠著蠻力對小潔摸下體，甚至拉她的手幫他「打手槍」，小潔事後不甘受辱報警提告。法院審理後，依強制猥褻罪判處邱男徒刑1年，另需賠償15萬元。

判決指出，邱男透過打牌的朋友認識小潔，頻頻獻殷勤卻一直無法獲得青睞，2021年5月5日小潔終於答應和邱男出去逛街、吃宵夜，邱男喜出望外，趕緊開車去接小潔，兩人吃完宵夜後，邱男還載小潔回家。

到了小潔家外，邱男發現小潔竟在副駕駛座上睡著了，見機不可失，竟湊過去親吻小潔的嘴巴、臉、脖子、耳朵，小潔驚醒後把邱男推開，但邱男仍不罷手，反而用身體強壓小潔，再用右手強行抓住小潔雙手，左手則趁機摸小潔下體，最後更拉著小潔的手幫他「打手槍」，小潔嚇得不知如何是好，完事後當場暴哭，並馬上聯絡閨蜜來協助報警抓人。

邱男辯稱，當天小潔是半睡著狀態，越睡越過來，讓他有種被暗示的感覺，他也只有暗示小潔，小潔就主動幫他打手槍，小潔沒有同意，也沒有不同意，兩人是兩情相悅。

但法官根據小潔和閨蜜的對話，發現小潔向閨蜜抱怨「邱男很煩，我打算花光他的錢，不然他一直想約我出去，超煩」、「我剛剛一說要逛崛江他馬上說10分鐘到，他媽的神經病，X他說他要載我欸」，因此認定小潔僅是因為邱男追求很煩，才答應和他外出，並非兩情相悅。

此外，邱男也辯稱懷疑是遭到仙人跳，法官也認為如果是仙人跳，小潔閨蜜應該是在一旁埋伏，第一時間就出來抓住邱男，而小潔則是在邱男離開後，才向閨蜜求助，因此認定邱男犯行明確，依強制猥褻罪判處他徒刑1年，民事部分則判賠15萬元。可上訴。