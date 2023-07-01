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粉絲跳腳了「急拋范范演唱會票」　網見價格噓爆：不敢相信

▲▼陳建州,范瑋琪。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

▲范范9月演唱會遭抵制。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

網搜小組／劉維榛報導

范瑋琪睽違4年，將在9月8日重登大型舞台演唱，不料開賣1個多月，卻因黑人性騷風波而被抵制，查看售票頁面僅最低價1280元的票售完，由於購票後第4日就不受理退換票，如今有粉絲急著在社團「原價轉讓」，反引來網友噓爆。

一名網友昨（6/30）日在臉書《演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券》急喊，原價1280元轉讓范瑋琪的演唱會門票，引來網友朝聖熱議。

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底下留言直呼，「可惜是9月，不然聖誕節交換爛禮物的時候就可以用了」、「買票送卸妝油嗎」、「太貴了！我聽不起」、「可以訂做一個Metoo螢光棒去聽」、「大哥你就行行好去幫忙充個場面吧」。

還有人反虧，「您這價格...真心想出售嗎？不考慮降多一些？」「用競標的，1元起標」、「原價我有沒有看錯」、「如果是280不知道有沒有人會想買」、「原價誰要買」、「不敢相信！是原價」。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書社團）

▲網友見原價轉讓傻眼了。（圖／翻攝臉書社團）

▲▼范瑋琪演唱會。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

▲范瑋琪演唱會，最貴門票4280元還剩一堆待售。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

由於原PO直言無法退票，主因是寬宏售票系統平台有規定，消費者個人因素退票者之時限，為購買票券後3日內（不含購票日），購買票券後第4日起不接受退換票申請，請求退換票日期以郵戳寄送日為準，每張票券須收取票面金額5%退票手續費，換票視同於退票。

而范范演唱會9月是否如期舉行？依據北流官網公布的場租項目費用表，一天演唱會含進場、撤場等天數租金，再加上其他細項及行政費用，場租總金額粗估高達約百萬元，北流也有規定，取消租用檔期將依提出時間沒收一定比例或全部場地租用費用，范范演唱會此時若宣布取消，又不是天災等不可抗力因素，主辦最高恐遭沒收百萬元場租費，還不含退票行政作業費、贊助商等其他相關費用，除了延期的選項，外界多認為她應仍會照常舉行。

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