陳建州曾跟大S交往！她被爆當眾「呼黑人巴掌」　分手原因曝

▲小S在陸綜《我們是真正的朋友》擁抱歡迎黑人。（圖／WeTV提供）



記者施怡妏／綜合報導

黑人（陳建州）近日捲入性騷擾風波，雖然和老婆范瑋琪共同發聲否認指控，卻被外界挖出不少破綻，爭議持續延燒，黑人過去的戀情也被翻出，范范過去上節目《康熙來了》，證實大S跟陳建州交往過，而唐志中以曾爆料，當年大S是野蠻女友，還當眾呼黑人巴掌，也透露兩人分手的原因。

范瑋琪在《康熙來了》透露，當年兩人還沒交往，陳建州帶著大S到機場接機，想介紹兩人做朋友，大S也很好奇范瑋琪本人長怎樣，一上車大S就坐在後座，范瑋琪不知道後座有人，「沒有嚇到，當時覺得好漂亮的女生」。

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范瑋琪坦言，當時沒有想到大S是前女友，是後來陳建州跟她說才知道，不過范瑋琪完全不介意，「人生有別的重要的事情，也沒什麼好在意的，後來大家也都變成好姊妹了」。陳建州也透露，當時大S在後座觀察後點頭「可以交往」，范瑋琪是個好女孩。

▲范范曾上《康熙》鬆口證實大S是黑人前女友。（圖／翻攝自YouTube）



事實上，男星唐志中曾透露，大S當年是個野蠻女友，會當眾呼黑人巴掌，因為女方脾氣火爆兩人才分手。不過，大S則表示，因為兩人更適合當朋友而分手。陳建州則笑回，那都是青梅竹馬時候的事情了。

大S和陳建州分手後仍維持朋友關係，先前大小S和阿雅、范曉萱參加陸綜《我們是真正的朋友》，陳建州以嘉賓身分驚喜現身，令大小S開心衝上緊抱；大小S透露，和黑人從高中開始就認識了，大S更形容，黑人是非常淘氣的一個人。