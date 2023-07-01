▲來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

疫後消費復甦加上暑假到來，國旅大爆發！台中國際旅展今起開跑到7月3日為止，為搶攻商機，水保局台東分局也特地到台中參展，推出買一送一行程，期盼國人能夠利用周休二日或短期假日來台東旅遊。

▲攤位上也有台東特產，包括剝皮辣椒、限定版台東夏雪芒果乖乖等。（圖／記者游瓊華攝）



水保局台東分局長柯燦堂表示，台中旅展展出期間，推出指定行程限量買一送一優惠，每日限定五組，內容包括近距離看熱氣球升空，以及拜訪農村社區進行體驗與體驗台東農家美食，原價每人1980元，旅展期間直接買一送一。此外，攤位區每日還有打卡互動活動，可免費體驗多樣號東地區農村好物或美食。

柯燦堂也提到，近年來台東分局致力於農村旅遊業者的接待服務優化之外，也積極結合台東的山海美景，以及在地活動，包括熱氣球嘉年華、縱谷大地藝術季、月光海音樂會、山海戶外運動、最美星空導覽等旅遊元素，規劃設計出食農體驗、特色遊程、部落體驗、包車客製等套裝行程，讓遊客停留時間拉長，更符合「慢遊台東」的經濟模式，期盼國人能夠利用周休二日或短期假日來台東旅遊。