《島嶼食紀》上菜　水保局帶你品嚐全台36道家鄉味

▲水土保持局出版「島嶼食紀」套書，帶領大家品嚐全台36道家鄉味，發言者是副局長林長立。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣面積雖然不大，但從北到南的農村飲食文化卻是豐富多元，各村落根據自有農產品，料理出一道道令人垂涎三尺、深藏在腦海中的家鄉味，農委會水土保持局遍訪10個縣市、20多個農村、蒐集25種在地食材、36道佳餚，繪製出包括「食農趣」、「科普說」及「家香味」三冊套書的《島嶼食紀》，藉由全齡繪本，介紹給國人怎麼吃得營養、吃得有學問、吃得更環保。

▲營養師李婉萍（左一）從營養角度導讀套書。

水保局副局長林長立表示，農委會推動食農教育已有12年，水保局的綠色照顧也邁入第2年，台灣各農村都有屬於自己在地食材所料理出的特有飲食文化，每道菜可說是由在地食材、環境生態、人文風情連結而成，整座島嶼就是豐富的食材文化寶庫，因此水保局決定出版《島嶼食紀》套書，以食農健康為主軸，綠色飲食為核心，從食材緣由到料理記憶，搭配營養學，以繪本圖文紀錄島嶼農村飲食文化。

《島嶼食紀》套書共分三冊，包括「食農趣」、「科普說」及「家香味」，邀集專家學者從山村、平地到海港，踏訪20多個農村社區，拜訪農民及在地達人，蒐集在地食材和料理作法，透過繪本故事，讓農村飲食文化躍然紙上，說出生動的故事。

尹書田醫療財團法人營養師李婉萍也從營養角度導讀，解析書中食材的營養小知識及營養價值，破除網路迷思，讓飲食不只有吃進肚裡而已，而是讓民眾了解從食物原型到一道道的料理的過程，是喚醒記憶中的家鄉味，也是一場農村飲食哲學盛宴。