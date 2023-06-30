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百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

▲中部百貨暑假檔期開打。（圖／記者游瓊華攝、SOGO提供）

▲中部百貨暑假檔期開打，中友動漫展吸引爆滿人潮。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

7月1日放暑假，台中各百貨祭出新檔期搶商機；中友百貨一年一度動漫展今登場，開幕1小時擠爆現場，館方緊急控管入場人數；廣三SOGO百貨一樓廣場化身海底世界，巨型鯨魚浮出水面超吸睛；百貨龍頭新光三越中港店6樓全新改裝迎客，還邀請藝人吳姍儒帶逛嬰幼兒用品品牌，預估改裝後將帶動業績成長30%。

▲中部百貨暑假檔期開打。（圖／記者游瓊華攝、SOGO提供）

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▲全台百貨店王新光三越6樓全新改裝，邀請藝人吳姍儒帶逛。（圖／記者游瓊華攝）

全台百貨「店王」台中新光三越疫情之後業績彈升，今年上半年業績已經成長10%，其中餐飲、服裝等商品表現亮眼；館方宣布，即日起6樓嬰幼兒用品樓層全新改裝，引進全球74家品牌，包括法國Bonpoint等8大頂級童裝品牌與7大運動潮流品牌，以及成長椅全球銷售超過1千萬把、榮獲德國紅點最佳設計獎的挪威品牌STOKKE，以及英國精品iCady等5大頂規推車汽座品牌。館方也預估，改裝後會業績成長3成。

▲中部百貨暑假檔期開打。（圖／記者游瓊華攝、SOGO提供）

▲中友翻轉動漫祭今天起到7月18日展出，吸引不少動漫迷到場。（圖／記者游瓊華攝）

中友翻轉動漫祭今天起到7月18日展出，館方表示，這次共有超人氣動漫《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《進擊的巨人》、《東京復仇者》、《莉可麗絲》等18大主題造景，另外還有首度展出、3米高巨型史萊姆及超巨大鬼滅扭蛋機，讓動漫迷身歷其境拍個過癮。

▲中部百貨暑假檔期開打。（圖／記者游瓊華攝、SOGO提供）

▲廣三SOGO百貨在一樓設置大型鯨魚造景。（圖／SOGO提供）

廣三SOGO從7月1日起到8月27日在1F廣場設置超大鯨魚造景，結合一旁地下道化身海底隧道，讓消費者彷彿置身在海洋世界，與廣場鯨魚拍照打卡即可獲得小禮物一份。

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