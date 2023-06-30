　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆轉！台中女疑「借竅驅魔」暴斃！邪教姊妹一度請回　今又被收押

▲▼台中暴斃女死因成謎，檢警朝拍痧解熱？驅魔祛病？聖母指使？3個方向偵辦。（圖／民眾提供，下同）

▲大里35歲女子離奇暴斃，涉案4女全數羈押。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子本月5日在住處全身瘀青離奇暴斃，疑似與邪教有關，檢察官日前裁定2室友羈押、林姓雙胞胎姊妹請回，檢方再提抗告，今(30)日台中地院再度開庭，裁定姊妹倆收押禁見。

回顧此案，本月5日游女倒臥在家中失去呼吸心跳， 許姓、詹姓室友報警後緊急送往醫院，仍搶救不治，由於游女四肢有多處瘀青，且2名女室友在案發後分別搬至台中市區、台南友人家，檢方認為案情不單純，偵查後拘提2名室友到案。

另一對24歲林姓雙胞胎姊妹（林O臻、林O穎）因為在案發時曾出入公寓，也遭檢警拘提到案，檢方偵訊後，認為4人涉案重大，有逃亡串供之虞，依傷害致死罪向法院聲押，法院裁定2名室友羈押、林姓姊妹當庭釋放，檢方不服提抗告，法院今再度開庭傳訊2人到庭，認為姊妹倆涉犯重罪，有逃亡及串證之虞，裁定羈押禁見。

▲▼ 台中大里游女暴斃亡，隔夜室友打包開溜。（圖／民眾提供）

▲游女死亡後，許、詹室友連夜打包開溜。（圖／民眾提供）

檢警蒐證發現，5人皆屬於同一宗教組織，經常互拿拍痧板拍打身體，打通氣脈，命案現場擺有宗教書籍、勸世字畫等物品，死者也常和室友們討論勸世文章，該公寓的頂樓加蓋則是道場。

其中3名女子正是在4年前涉嫌對方姓女幹部施暴致死的重要幹部「三才」，且皆遭起訴，目前該案仍在審理中，至於游女死亡原因，有待進一步調查。

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

廂型車「衝破護欄」掉進南寮漁港！2人游上岸落跑　警消搜救中

台南「豪哥」背4條通緝還放話尋仇！狼狽落網準備吞牢飯

助「藍道詐團」收黑錢開賓士！貪所長吐完實話當庭爆哭...6人續押

新北男自駕撞上分隔島！　當場無生命跡象

知名YouTuber「被退訂閱」飆罵粉絲挨告　法官當庭教他公關處理

快訊／台南市民宅火警　1女逃生不及命喪火窟

基隆警慶祝升官喝到掛！路邊吐完回警備隊吐　一覺醒來官職飛了

北市府職員「手撐頭」陳屍公園　身旁蒼蠅亂飛...民眾嚇壞報警

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

廂型車「衝破護欄」掉進南寮漁港！2人游上岸落跑　警消搜救中

台南「豪哥」背4條通緝還放話尋仇！狼狽落網準備吞牢飯

助「藍道詐團」收黑錢開賓士！貪所長吐完實話當庭爆哭...6人續押

新北男自駕撞上分隔島！　當場無生命跡象

知名YouTuber「被退訂閱」飆罵粉絲挨告　法官當庭教他公關處理

快訊／台南市民宅火警　1女逃生不及命喪火窟

基隆警慶祝升官喝到掛！路邊吐完回警備隊吐　一覺醒來官職飛了

北市府職員「手撐頭」陳屍公園　身旁蒼蠅亂飛...民眾嚇壞報警

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

基隆警慶祝升官喝掛嘔吐！一覺醒來官職飛了

覬覦財產！18歲逆子「106刀弒雙親」

北市府職員「手撐頭」陳屍公園

北市青春專案聯合稽查　蔣萬安現身KTV包廂

新北男自撞分隔島！無生命跡象

YouTuber「被退訂」罵粉絲　法官教他公關處理

小紅老師告NONO　網挖7年前秦偉案

「藍道詐團」吸收警奪3命　6人續押

南寮漁港廂型車墜海！2人上岸立刻落跑

道交新制首日　新北取締49件

即／騙4億殺3人「藍道」詐團起訴

台南「豪哥」被通緝還要尋仇！落網下場慘兮兮

警界媽寶再惹議　1年請假百日

更多熱門

相關新聞

賓利Flying Spur Speed登台

賓利Flying Spur Speed登台

繼去年9月海外亮相後，賓利（Bentley)「W12豪華房車」Flying Spur Speed今（30）日正式在台亮相，這款原廠聲稱「最駕駛導向」的豪華房車，同時也是品牌最終搭載W12引擎的量產車型之一，總代理永三汽車公布在台售價1,720萬起，現在下訂交期約8-10個月，配額則還不確定。

北屯巴洛克店面空6年終招租　租金開價「也很華麗」

北屯巴洛克店面空6年終招租　租金開價「也很華麗」

《平均》上路倒數24小時　台中熱門重劃區學區宅壓線完銷

《平均》上路倒數24小時　台中熱門重劃區學區宅壓線完銷

快訊／台中3嫌拒檢！警開5槍　1人還在逃

快訊／台中3嫌拒檢！警開5槍　1人還在逃

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

關鍵字：

台中大里邪教

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面