逆轉！台中女疑「借竅驅魔」暴斃！邪教姊妹一度請回　今又被收押

▲大里35歲女子離奇暴斃，涉案4女全數羈押。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子本月5日在住處全身瘀青離奇暴斃，疑似與邪教有關，檢察官日前裁定2室友羈押、林姓雙胞胎姊妹請回，檢方再提抗告，今(30)日台中地院再度開庭，裁定姊妹倆收押禁見。

回顧此案，本月5日游女倒臥在家中失去呼吸心跳， 許姓、詹姓室友報警後緊急送往醫院，仍搶救不治，由於游女四肢有多處瘀青，且2名女室友在案發後分別搬至台中市區、台南友人家，檢方認為案情不單純，偵查後拘提2名室友到案。

另一對24歲林姓雙胞胎姊妹（林O臻、林O穎）因為在案發時曾出入公寓，也遭檢警拘提到案，檢方偵訊後，認為4人涉案重大，有逃亡串供之虞，依傷害致死罪向法院聲押，法院裁定2名室友羈押、林姓姊妹當庭釋放，檢方不服提抗告，法院今再度開庭傳訊2人到庭，認為姊妹倆涉犯重罪，有逃亡及串證之虞，裁定羈押禁見。

▲游女死亡後，許、詹室友連夜打包開溜。（圖／民眾提供）



檢警蒐證發現，5人皆屬於同一宗教組織，經常互拿拍痧板拍打身體，打通氣脈，命案現場擺有宗教書籍、勸世字畫等物品，死者也常和室友們討論勸世文章，該公寓的頂樓加蓋則是道場。

其中3名女子正是在4年前涉嫌對方姓女幹部施暴致死的重要幹部「三才」，且皆遭起訴，目前該案仍在審理中，至於游女死亡原因，有待進一步調查。