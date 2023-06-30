搶暑假出國優惠！台中旅展人潮塞爆　住宿券下殺1.8折起

▲台中國際旅展搶暑假前登場，今天第一天人潮塞爆。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

搶在暑假開始之前，台中國際夏季旅展今天登場，直到7月3日，近20家旅行社與國際郵輪單位在暑假前壓軸強力促銷，人潮一早就湧進旅展搶優惠，旅行社也推出下殺折扣吸客，打出日韓最低1萬3600元起；歌詩達郵輪莎倫娜號看準疫情後連續假期出國商機，以高雄為母港推出中秋、雙十國慶檔期的航次；承億酒店將聯手承億文旅連鎖旅店，首次參加台中旅展推出住宿券下殺1.8折。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲幾乎每個攤位都坐滿消費者，自由行及團體旅行詢問度都相當高。（圖／記者游瓊華攝）



主辦單位表示，這次20家品牌旅行社總動員，看準暑假熱出國商機，旅展限定祭出最高第2人減2萬；山富旅遊推出浪漫歐洲限量優惠，義大利全覽超值13日，限時優惠最高現省6000元；可樂旅遊祭出團體旅遊最高折1萬 熱門票券買一送一、自由行與訂房95折起、國際機票最高省2%等回饋，此外還有旅遊鑑賞期和各式銀行優惠方案，海外跟團5日遊最低只要1萬3800元

五福旅遊推出下半年出國、2024計畫旅遊預購享優惠，日韓最低1萬3600元起 歐美紐澳最高第2人減1萬。吉帝旅遊推香港雙樂園優惠，香港迪士尼樂園+香港海洋公園只要9888元起。

▲承億集團首度參加台中旅展，一口氣祭出雙品牌優惠，住宿券最低1.8折起。（圖／記者游瓊華攝）



全台擁有七間飯店的承億集團，旗下的高雄承億酒店2022年剛開幕就拿下「2022全台最美飯店」及「2022全台最美客房」雙大獎，台中夏季旅展推出住宿套票，經典和式雙人房一泊一食5晚住宿套票，旅展限定下殺1.8折、僅需3萬元，等於每晚平均6000元；經典和式四人房一泊一食住宿5晚套票4萬2500元，四人入住一晚平均約8500元含早餐，且暑假平日不需額外加價，適合暑期出遊的家庭客。

此外，承億集團也針對全台六間承億文旅推「雙人房聯合住宿券」可彈性使用不受館別限制，雙人房原價6600元，台中國際夏季旅展限定價1899元，並享有買六送一的優惠，七晚下殺2.5折、只要1萬1394元。