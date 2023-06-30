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金門親子嘉年華開跑！榮湖公園玩水消暑　可愛水獺成亮點

▲▼ 7/1-8/31舉辦「金門親子嘉年華」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門親子嘉年華將在 7/1-8/31舉行。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣政府為搶暑假旅遊市場，推出時下最夯的體驗式遊程為主軸，將在7/1-8/31舉辦「金門親子嘉年華」一系列活動，今（30）日由縣長陳福海及鎮長吳有家舉辦活動開跑記者會暨金沙鎮榮湖遊憩公園啟用儀式。現場五鄉鎮公所、四所一廠、觀光旅遊相關公協會、合作業者也共同出席，除慶祝公園落成外，也邀請大家一同參與今年夏天一系列的親子活動。

陳福海縣長表示，對於親子共融議題成立專案小組研商對策，已盤整出40多處適合親子共遊的場域，將在各鄉鎮陸續進行各類親子場館修繕及空間規劃。除了公部門的實質作為外觀光處特別在暑假前間，推出親子嘉年華活動，邀集近30多家在地業者的支持與參與，共推出50多種的體驗遊程，涵蓋金門人文歷史、休閒遊憩、角色扮演、親子的互動體驗，金門的觀光發展要有自己的特色，跟在地產業與環境一起共好，金門絕對是暑假活動最佳的國旅選擇。

▲▼ 7/1-8/31舉辦「金門親子嘉年華」。（圖／記者林名揚翻攝）

金沙鎮鎮長吳有家說明，榮湖休憩公園緊鄰金沙水系，是保育類野生動物歐亞水獺最常出現的熱區之一，以5到12歲作為目標使用族群，完成遊具設施玩沙挖土機、滑索設施、噴泉廣場及傳聲筒等10餘種，更特殊的是將歐亞水獺的各類的動物行為說明及可愛意象，融入於整體景觀，期待能透過遊玩過程，達到環境教育的寓教於樂效果，希望能結合金沙鎮各個景點，讓金沙鎮成為金門觀光亮點。

▲▼ 7/1-8/31舉辦「金門親子嘉年華」。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處李銘培處長表示，金門親子嘉年華最大的特色是號召業者共同投入參與，創造金門旅遊新模式，其中不乏青年創業、創新旅遊亮點；疫情後有別於過去的旅遊型態，強調主題性高、重視體驗與發掘在地魅力的精緻旅遊型態，有趣的的手做鱟紅龜粿、海上SUB、水彈生存遊戲、環保藝術-海廢再生親子diy、百年蚵田採石蚵、潮間帶生態體驗…等，十分精彩有趣。

▲▼ 7/1-8/31舉辦「金門親子嘉年華」。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，觀光處特別預告，今年的活動高潮將在8/26及8/27親子嘉年華主題日，邀請小朋友最愛的超人力霸王Ultraman BLAZAR、MOMO家族哥哥姊姊、優尼克當代馬戲團、台中木偶劇團、小丑泡泡派對等精彩活動，熱鬧有趣的表演內容，絕對會讓旅客驚艷，千萬不要錯過！暑假期間相關活動內容請上「金門親子嘉年華活動官網」查詢。

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