陸戰隊訂軍糧！賣家墊16萬「周班長」秒神隱　又是詐團Cosplay

▲詐騙集團這次扮成「海軍陸戰隊」，向軍糧賣家要求代墊貨款，匯了16萬後卻封鎖神隱。（蛙人示意圖，與本案無關／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

詐騙集團「Cosplay」這次扮成海軍陸戰隊！金門一名賣家收到自稱是海軍陸戰隊的「周班長」，要向他訂購大量軍糧等物品，還出示假的公文博取信任，賣家信以為真代墊了16萬餘元，直到「周班長」沒先付錢，還要再度追加訂單時，才察覺上當受騙，而「周班長」見事跡敗露，直接封鎖被害者人間蒸發。

▲詐騙集團扮成「周班長」，以國軍形象行騙。（圖／記者林名揚翻攝）



一名賣家於昨（21）日向金門金城分局報案，表示20日時接獲自稱海軍陸戰隊「周班長」來電，劈頭就說要訂購大量物品，賣家一聽是國軍而放下戒心，且為了連繫方便，於是加「周班長」的LINE。

「周班長」為了取得信任，煞有其事地出示一張寫著「海軍陸戰隊後勤採購部」之採購清單公文，隨後便藉口商請對方協助，先幫代墊軍用糧品費用，賣家認為生意上門不疑有他，遂按指示匯入代墊貨款共計16餘萬元；但匯款後「周班長」又持續追加訂單，賣家這才察覺手法有異，拒絕再匯款，「周班長」聞訊卻突然不讀不回，聯繫不上，賣家始驚覺遇上詐騙，而向警方報案。

金城分局表示：針對此類的詐欺手法，歹徒會先以「買家」身分與「賣家」接觸，之後透過層層的話術牽強地引導賣家進行代墊其他費用進行詐騙。提醒接獲不明電話要多加查證，並同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM匯款，不理會來路不明的電話或訊息，如有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以避免自身財產遭詐騙。