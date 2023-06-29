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八二三砲戰65週年紀念活動開跑！烈嶼「夜行軍」6／30開放報名

▲▼八二三砲戰65週年紀念系列活動，金門國家公園管理處將於8月12日(星期六)於烈嶼舉辦夜行軍體驗活動，自明6月30日(星期五)上午9時起開放網路報名。（圖／記者林名揚翻攝）

▲八二三砲戰65週年紀念系列活動開跑。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

八二三砲戰65週年紀念系列活動的壓軸「823夜行軍」登場囉！為紀念八二三砲戰65週年，金門國家公園管理處將於8月12日(星期六)於烈嶼舉辦夜行軍體驗活動，自明6月30日(星期五)上午9時起開放網路報名，歡迎民眾踴躍參加。

金管處表示，金門歷經長期備戰，擁有許多獨特的戰備工事，隨著這些軍事營區的釋出，金管處持續著手規劃軍事營區的保存、活化再利用。近年來，金管處透過環境教育、多元的體驗活動，使戰役史蹟跳脫凍結式的保存，以豐富的姿態呈現給民眾，更賦予這些特殊場域全新的價值。

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▲▼八二三砲戰65週年紀念系列活動，金門國家公園管理處將於8月12日(星期六)於烈嶼舉辦夜行軍體驗活動，自明6月30日(星期五)上午9時起開放網路報名。（圖／記者林名揚翻攝）

自2013年起，每5年辦理的夜行軍活動首度移師烈嶼，結合島上不同的戰役史蹟融入情境關卡，透過情境演員的互動及表演，讓民眾以輕鬆的方式體驗各種戰備時期的任務。活動路線行經后麟靶場、勇士堡、鐵漢堡、地雷公園、將軍堡、九宮坑道、勝利門等知名的戰役史蹟，並由烈嶼獨特的車轍道行經金門大橋下方，期間亦安排專業的帶隊人員進行金門軍史解說，針對各軍事據點、紀念碑、坑道進行介紹，進而瞭解金門過往的烽火歲月。

▲▼八二三砲戰65週年紀念系列活動，金門國家公園管理處將於8月12日(星期六)於烈嶼舉辦夜行軍體驗活動，自明6月30日(星期五)上午9時起開放網路報名。（圖／記者林名揚翻攝）

金管處指出，為了推廣烈嶼地區觀光，當日下午3時將於東林複合式運動場安排特色市集供民眾體驗。活動報名成功者，請至報到處領取餐券1份(限市集當日消費使用)，另於活動結束後發送特色紀念品1份，期藉由本次活動，發揚烈嶼在地特色，推廣獨一無二的戰地風情。請有興趣的民眾上網路報名，或電洽亨式暢遊有限公司：0939-840715陳先生。

▲▼八二三砲戰65週年紀念系列活動，金門國家公園管理處將於8月12日(星期六)於烈嶼舉辦夜行軍體驗活動，自明6月30日(星期五)上午9時起開放網路報名。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼八二三砲戰65週年紀念系列活動，金門國家公園管理處將於8月12日(星期六)於烈嶼舉辦夜行軍體驗活動，自明6月30日(星期五)上午9時起開放網路報名。（圖／記者林名揚翻攝）

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關鍵字：

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