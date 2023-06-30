強烈雷雨帶！大台北上空「一片白」　閃電每分鐘狂閃超過350次

▲氣象粉專提醒，台北盆地出現大型的對流胞。（圖／翻攝自「天氣風險 WeatherRisk」粉專）

記者張乃文／綜合報導

氣象局針對19縣市發布豪大雨特報，其中台北市、新北市及基隆市升級為豪雨。同時，氣象局更針對台北市發布大雷雨訊息，北市雷聲大作，雨勢宛如颱風天。氣象粉專也示警「強烈雷雨帶正在大台北上空，未來1小時請提高警覺」。

粉專「天氣風險 WeatherRisk」今(30)下午以「驚心動魄的午後雷雨」為題發文提醒，高壓微弱的南風天就是北部午後大雷雨的好發時間，「台北盆地出現大型的對流胞」，閃電監測網在下午14:40至14:50一度測到每分鐘超過350次閃電在台北盆地上空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，目前午後雷雨系統正在往新北持續移動，稍晚桃園、新北民眾也要留意大雷雨發生，「聽到雷聲、請入室內！」

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文示警，「強烈雷雨帶正在大台北上空，小心強降雨、雷擊、積淹水，未來1小時請提高警覺。」

而氣象局下午15時18分已針對台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。氣象局也發布災防告警訊息(PWS)。

▲氣象局下午15時18分針對台北市發布大雷雨即時訊息。（示意圖／記者李毓康攝）