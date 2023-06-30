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行李託運前必做1件事！　旅遊網紅分享妙招：是理賠關鍵

▲▼行李箱。（圖／CFP）

▲網紅建議，在行李託運前，應該要先拍照或錄影留存。（示意圖／CFP，下同）

記者王佩翊／編譯

疫情解禁，國人紛紛搶出國，而美國一名網友就分享，旅客們在搭機前應該要注意的事，並提醒一個小撇步，只要多一個動作，就能保障你的行李在出意外時，能獲得完善的解決。而這一招也獲得旅遊保險專家的支持。

根據《每日郵報》報導，美國拉斯維加斯一名護士泰勒（Robin Taylor）因為熱愛旅遊，經常將環遊世界的經歷分享在TikTok上，因此在網路上擁有極高人氣。她日前發表一段新影片，影片中泰勒一邊旋轉她的軍綠色行李箱，一邊用手機錄影拍下行李箱的整個外觀。

泰勒在影片上寫道，「我每次排隊託運時，都會記錄下行李箱的外觀，以防萬一，作為證據，而這也救了我2次。」她解釋道，如果你的行李在託運過程中損壞或是遺失，這段影片就可以當作證據直接交給航空公司，並替你省下很多麻煩，因為影片可以證明你的行李箱在託運前並沒有損壞。

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

其他網友也贊同她的提議稱，「作為一名曾經在行李失物招領處工作的人，我建議真的要這麼做，這對我們有很大的幫助」、「我是賣行李箱的，我也經常會提醒顧客要拍照或錄下自己的行李箱，當作證據」、「我去年也這麼做了，結果真的救了我。那時候我的行李不見了5天，這個影片真的很有幫助」等。

有網友則分享自己的慘痛經驗稱，「之前我的行李被摔壞了，但是我沒有獲得賠償，因為我沒有證據」、「有一次我的行李被偷，結果去申請理賠時，保險公司讓我提供照片，此後我都會幫行李拍照」等。

旅遊保險專家達夫（Angela Dove）表示，在旅行前替行李拍照是非常有用的，這有助於你的行李遺失或是被偷時，讓負責單位識別你的行李外觀，或是當行李箱被摔壞時，可以向航空公司或保險公司求償。

@robinontheroad Tip off the day ☺️ #traveltok #traveltips #suitcase #luggage #airport ♬ Sunshine - WIRA
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