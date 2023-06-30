「我家只有一張床」　范瑋琪11年前《康熙》自爆還有另張床

記者葉國吏／綜合報導

藝人陳建州（黑人）被女星郭源元指控性騷擾，2015年疑似曾將女方帶回家中試圖侵犯，但並未成功。然而，陳建州老婆范瑋琪在29日發聲，指出「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床」質疑郭源元的「被拋到另一張床上」說法。不過就有網友翻出節目《康熙來了》片段，揪出范瑋琪曾在裡頭提到家中還有另一張床。

▲微風女神郭源元。（圖／翻攝自臉書／郭源元）



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微風女神郭源元爆料文中提到，曾在范瑋琪懷孕時期被陳建州強抱索吻，後來2015年又被對方帶到一處像住家的地方試圖侵犯。當時她遭男方強迫喝下威士忌，之後就被抓抱起來丟到一張床上，對方卻突然又說：「喔這張床不可以。」之後她就又被扛起來帶到另一個房間的床上，反覆試圖脫逃未果，最後是因為放聲大哭才被放過。

▲范瑋琪發聲。（圖／翻攝自臉書／范范 范瑋琪）

不過范瑋琪29日聲明中指出「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧我。從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒。」間接質疑郭源元所說的「被拋到另一張床上」和被強迫喝威士忌的說法。

▲▼范瑋琪曾在《康熙來了》透露家中還有個房間，可以讓王宏恩過夜。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

但臉書粉專「馬丁垃圾話」貼出一張《康熙來了》截圖，只見范瑋琪在節目中透露「我家有一個房間，他可以睡在那兒耶。」該片段是2012年06月14日《康熙來了》節目內容。節目中陳建州好友王宏恩透露，陳建州只要范瑋琪一不在旁邊，就會打電話叫他到家裡打電動。對此范瑋琪也說「我家有一個房間，他（王宏恩）可以睡在那兒耶。」