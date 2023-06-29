路口禮讓行人新制出爐　駕駛小心荷包...過馬路別滑手機

▲車輛不禮讓行人新制拍板上路，警方呼籲駕駛保持安全距離以免受罰。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣政府為洗刷「行人地獄」惡名，汽機車不禮讓路口行人通行亂象；立法院112年4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例」條文修正案，其中爭議最大的就是取締汽機車不禮讓行人樣態，最終交通部拍板定案：確定汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足3公尺（約一個車道寬）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，就構成違規開罰條件。

另外機車、慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足同樣寬度，及車輛前輪進入行人穿越道線上，也同樣構成違規。警政署說明：新修規定，汽車行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，將於6月30日起加重處罰規定，提高罰鍰至新台幣6千元，並違規記點3點，及應受道安講習3小時。

警方特別呼籲駕駛人行經路口務必「慢看停」，以慢速接近路口；隨時擺頭察看左右後方有無人車，並煞停車輛、讓行穿線的行人先行、才能避免受罰。

另外路口汽機車、行人應相互尊重，警方也籲請行人，切勿一邊過馬路一邊滑手機，民眾應遵行劃設人行道行走，確定綠燈秒數足夠儘速加速通過，不要在道路上任意奔跑追逐、嬉戲或蹲坐、以降低交通事故發生率。

警政署統計，今年5月1日至6月27日禮讓行人執法績效：路口不停讓行人取締3萬5905件違規，較去年同期7443件增加2萬8462件，增幅達382%。非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開，取締1萬70件，較去年同期4382件增加5688件，增幅達129%。

另外包含人行道違規停車與違規臨時停車取締22萬5068件，較去年同期20萬3787件增加2萬1281件。攤販占用車道等亂象取締1萬9330件，較去年同期9398件增加9932件。警方嚴格取締上述交通亂象，期能有效改善交通秩序。

警政署呼籲民眾：為維護路口安全、降低行人交通事故，未來仍將實施路口安全執法針對高發事故路口執法，期望國人共同遵守，警民合作保障行人用路安全。

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