滴酒不沾？網秒曝黑人12年前婚宴片「這幾天有偷偷含威士忌」

▲范瑋琪稱陳建州滴酒不沾。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

網搜小組／鄺郁庭報導

陳建州（黑人）近日連續被大牙、郭源元等人指控性騷擾，他雖連發聲明否認，但卻仍引發各界議論。對此，陳建州老婆范瑋琪（范范）29日發文力挺丈夫，反駁郭源元說「朋友都知道他（陳建州）滴酒不沾」，可這段話不僅被抓包與Makiyo昔日的證言有所牴觸，網友還找到新聞片段，陳建州曾對著媒體表示「這幾天晚上有偷偷含一口威士忌」。

郭源元在28日的指控文中，曾提到去陳建州家時，對方逼她喝威士忌。對此，范瑋琪於29日的聲明中提出反駁，說道：「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾，而我懷孕期也不可能喝酒。」然而，Makiyo卻曾在《我愛黑澀會》爆料，陳建州喝醉時放很開、會亂親人，男方還問，「范范姐在不在？」Makiyo則回說，不管在或不在都被親過，而且不只她一人，「你還親（吳）佩慈啊，還有房子啊，誰都親欸！」

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另外，還有網友挖出12年前黑人范范婚宴的新聞片段，當時范瑋琪對著媒體說，「目前為止都非常好，所以……再來一杯酒吧！」黑人則說，「（為了練酒量）這幾天晚上有偷偷含一口威士忌，我的天啊！我整個全身在發燙。」因為黑人酒量差，范范還說有安排球隊隊員當打手。鄉民見狀就揶揄，「不是滴酒不沾？」「又又又翻車。」