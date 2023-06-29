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「范建夫妻」比鬼還可怕！女作家轟：別再引用聖經為自己背書

黑人被控性侵後，與太太范瑋琪聯合控告大牙，還要求償一千萬。（圖／報系資料照）

▲黑人被控性侵後，與太太范瑋琪聯合控告大牙，還要求償一千萬。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

黑人陳建州深陷性侵未遂疑雲，他本人透過經紀公司發出律師函否認，並表示將不會再對此事回應。過去是媒體出身的女作家莎莉夫人，就發文表示「性騷擾只有一次與無數次的可能。一次，是因為犯了第一次就被舉報；那些心懷苟且之心的人，尤其是權勢性騷擾者，不會只有一次。陳建州，你就是不止一次、而且是截至目前為止最噁心、最壞的加害人。」更認為黑范夫妻比鬼還可怕，甚至會引用聖經來為自己行為背書。

黑人陳建州被兩名女星指控性侵未遂，如今女作家們都發文譴責。（圖／報系資料照）

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▲黑人陳建州被兩名女星指控性侵未遂，如今女作家們都發文譴責。（圖／報系資料照）

莎莉夫人在自己的粉專就發文表示，「陳建州，你就是不止一次、而且是截至目前為止最噁心、最壞的加害人。請你和你那個假冒哈佛學歷的太太，不要再以上帝之名說任何話了。不要讓慕道友因為你們這對做給人看的「基督徒」夫婦而對信仰失去信心。請不要再引用聖經，為自己的行為背書。這是對基督最大的冒犯。」

莎莉夫人發文譴責黑人，更要他們不要再以上帝之名背書自己行為。（圖／翻攝自莎莉夫人臉書）

▲莎莉夫人發文譴責黑人，更要他們不要再以上帝之名背書自己行為。（圖／翻攝自莎莉夫人臉書）

她透露，這對夫妻在演藝圈及商界都有很強的人脈。天王、天后好像都是他們的好朋友；之前富邦蔡明興的太太翁美惠60大壽，「范建」夫婦也是坐上賓。這對偽善夫婦說謊作惡，為什麼還能縱橫台灣社會、儼然是上流人士，而無所畏懼？如果不是郭源元勇敢接力發聲，大牙的壓力何其大？

謝謝這些為自己勇敢的女性，妳們為我們帶來了力量，也讓我們在黑暗中看到光。撒旦或許勢力強大，看似堅不可摧，但勇敢的女性們站在真理的道路上，願上帝的慈愛與妳們同在，祝福妳們戰勝黑暗，驅走比鬼還可怕的「范建」二人。

作家大A也表示，他們又壞又笨。（圖／翻攝自我是大A臉書）

▲作家大A也表示，他們又壞又笨。（圖／翻攝自我是大A臉書）

另一名網路作家「我是大A」也表示，「否認性騷以後還提告，壞到流氣，過氣的壞。才不是心機、手段，有那種腦就不會被看破手腳。是嘴臉而已，欺負人的嘴臉，又壞又笨到，腦子很輕浮。不就是欺人太甚，才會終於、都看不下去了嗎？」

※《CTWANT》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

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