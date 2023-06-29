嘉義市復國幼兒園「彩色校園」攝影展　孩子視角美好呈現

▲▼復國幼兒園小小攝影師的彩色校園攝影展 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市復國幼兒園28日於園內老房子故事屋舉辦「彩色校園」小小攝影展，這次展出的作品皆出自小班幼兒之手，幼兒運用相機或手機紀錄了校園及老房子的每一個色彩畫面。

復國幼兒園園長陳玉如表示，透過孩子的視角攝影的眼，看到多彩多姿的美麗校園，孩子的攝影作品令人感到十分驚艷，很難想像這些作品是出自三、四歲小班寶貝的影像紀錄，實在非常珍貴。瓊燕老師和雨欣老師的用心與創意，以及家長的熱情和參與，給予我們小小攝影師最大的鼓勵。

企鵝三班瓊燕和雨欣兩位老師表示，幼兒從主題課程「色彩大發現」出發，化身為顏色小偵探，尋找校園色彩時發現鏡頭下的世界好漂亮；進而主動拿取學習區的幼兒相機，進行拍照。為了讓拍攝的照片清晰不模糊，特地邀請攝影專家余信賢會長叔叔，來教孩子拍照的技巧，孩子拍出校園中藍色的天空、黃色的向日葵花、紅色的腳踏車、紅色的溜滑梯、草地裡的小黃花和悠遊水中的彩色魚等作品，每張經由孩子視角拍的照片，都充滿著初體驗的美好呈現。

攝影展當天孩子穿上自己彩繪的圍兜兜，擔任小小解說員，小手牽著大手邀請家長來到老房子一同來欣賞；更配合色彩主題，每個家庭提供一道道有顏色的點心，在攝影展之後，舉辦「多彩多吃」的親子同樂茶會。

透過這次小小攝影師的展覽活動，也讓家長瞭解孩子在學校的主題學習活動，並深入認識學校裡的老房子，不僅珍貴也別具意義。