復國幼兒園老屋活化　早期木造舊宿舍扮演「故事屋」

▲▼嘉市復國幼兒園翻轉老屋成為故事屋 ，早期木造舊宿舍扮演「故事屋」角色。（圖／嘉義市政府提供)

記者翁伊森／嘉義報導



復國幼兒園舉行「老房子故事屋揭牌典禮」，市長黃敏惠和教育處長林立生等貴賓出席，共同為第一任園長的木造老屋舊宿舍打造而成的老房子故事屋揭牌啟用，象徵老屋新生為社區帶來新風貌，也期待幼兒在老房子故事屋創造更多精彩的故事。

黃敏惠表示，嘉義市是木都，老房子是獨特的在地文化資產。復國幼兒園與市府團隊結合社區的資源、家長會長及志工夥伴的力量共同合作，齊心為老房子修繕。成為幼兒園孩子們的學習園地，透過對老房子的尋根探索，體驗古蹟、歷史、文物與家鄉味，發展幼兒園特色課程。感謝嘉木居薛俊朋理事長，以傳統工藝手法，活化老屋生命。「老房子故事屋」有文化傳承和教育意義，孩子們自創的老房子繪本，更是令人驚豔。期待未來故事屋的啟用後，能成為孩子們的學習天地，打造一座充滿溫度的故事屋。

復國幼兒園園長陳玉如表示，活動中呈現了老房子整理與整修的歷程影片，看到教育處的全力支持和親師生結合社區資源的共同努力，讓原本荒廢雜草叢生猶如廢墟的老屋，搖身一變成為全新的幼兒學習活動場域，實在令人感動。復國教學團隊將舊園長宿舍所保有的眷村風格及日式建築，以孩子的想法進行規畫和整理，真正做到了扎根在地行動的教育理念，能夠以幼兒為主體的學習氣氛，師生共構課程故事，將老房子賦予新生命，重建舊時代的新記憶。