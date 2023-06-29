快訊／板橋36童均未檢出巴比妥！「受害者聯盟」粉專大頭貼全黑了

▲臉書粉專「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」將大頭貼換成全黑表達抗議。（圖／翻攝臉書「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

幼兒園餵藥疑雲檢測結果出爐，汐止、板橋2案幼童體內均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」成分。稍早檢方公布結果後，臉書粉專「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」也將大頭貼換成全黑，下方還有網友湧入聲援，痛批這樣的結果是「蓋牌」。

新北市日前接連爆發板橋區、汐止區幼兒園疑似餵藥案，其中汐止案幼童檢體送質譜儀檢驗後，確認體內未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」成分，昨(28日)由士林地檢署簽結；今(29日)新北檢也公布板橋案36名幼童毛髮檢驗結果，同樣均未檢出，僅有部分幼童體內有檢出常見感冒藥成分。

稍早結果公布後，臉書粉專「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」立刻將大頭貼換成全黑，網友也紛紛湧入聲援，痛批「一條龍的蓋牌」、「有戒斷症狀，但驗無藥物反應，不是中邪就是中猴」、「有沒有辦法找有公正的單位重驗一次」、「有沒有家長會想將毛髮寄往國外重驗呢？」

針對此次板橋案檢驗結果，新北檢表示，本案毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生；且採集幼童的毛髮檢體長度約可回溯3至6個月內之藥物施用狀況，經調查局同仁以最速件辦理，今毛髮鑑定結果為「未檢出」。

新北檢強調，因本件告訴人家長及幼童甚多，針對告訴的事實，尚有諸多尚待比對、確認之處，檢警專案小組將站在保護幼童安全的立場，以公正、客觀、科學的態度持續積極釐清案情，勿枉勿縱。