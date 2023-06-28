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「這是神?」校園銅像「志坤阿伯」成靈感　幼童出繪本

▲王功國小附幼舉辦阿坤伯銅像繪本活動。（圖／翻攝自王功國小臉書）

▲王功國小附幼舉辦阿坤伯銅像繪本活動。（圖／翻攝自王功國小臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化王功國小為了紀念校友林志坤38年前義勇救人的事蹟，打造一座半身銅像，幼兒園學童經過都會對銅像好奇仰望問「這是神像?」為了讓幼童瞭解，校方舉辦「校園銅像-志坤阿伯的故事」繪本活動，藉由製作繪本過程，不僅可以激發幼童在製作繪本的過程中，培養解決問題的能力，同時將「志坤阿伯」英勇助人的精神永植心中。

▲王功國小附幼舉辦阿坤伯銅像繪本活動。（圖／翻攝自王功國小臉書）

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王功國小校長謝格倫表示，1985年6月27日，當年12歲的林志坤與玩伴們到王功排水附近遊玩，林志坤一看有同伴掉進排水溝，卻奮身跳入將玩伴救起，但自己卻溺斃身亡，事後王功國小在校園裡矗立一座林志坤半身銅像，並刻上「義行可嘉」，感念林志坤英勇救人事蹟。

▲王功國小附幼舉辦阿坤伯銅像繪本活動。（圖／翻攝自王功國小臉書）

銅像誌文記載「王功國小第40屆畢業生林志坤於6月27日在郊遊時救起一溺水之兒童後而自己不幸慘遭滅頂義風可嘉特立此銅像以資紀念」，內容沒有詳述地點，為了「志坤阿伯的故事」繪本能進行順利，今年4月間，幼兒園邀請林志坤當年老師林繁夫到校，來為幼童來解答心中的疑問。

▲王功國小附幼舉辦阿坤伯銅像繪本活動。（圖／翻攝自王功國小臉書）

校方表示，林志坤銅像矗立校園38年，救人義行已漸漸被遺忘，希望幼童都能從銅像的誌文、訪問家人後班級分享，激發出兒童靈感，建構自己的志坤阿伯「義行可嘉」故事，藉由其正向的精神，樹立好的品格教育，也讓林志坤英勇救人的故事繼續傳承。

▲王功國小附幼舉辦阿坤伯銅像繪本活動。（圖／翻攝自王功國小臉書）

▲王功國小附幼舉辦阿坤伯銅像繪本活動。（圖／翻攝自王功國小臉書）

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彰化王功國小幼兒園林志坤銅像繪本

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