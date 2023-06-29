雙載機車北宜壓彎撞對向機車　19歲女摔出護欄險墜崖！4男女重傷

記者游芳男／宜蘭報導

一台男女雙載機車北往南經台9線北宜公路第一大彎時，疑過彎不慎，撞對向另一台男女雙載機車，衝撞力過大，肇事機車女乘客摔落護欄外，命大未掉落懸崖。這起車禍共造成4人重傷，雙方駕駛經警方實施酒測無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清中。

▲北宜公路機車壓彎撞對向機車，一女飛摔護欄外，幸未掉落山下，車禍共造成4重傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪分局18日下午14時許獲報，台9線58公里處發生交通事故，經查為21歲林姓男騎士載19歲方姓女乘客，沿台9線北宜公路北往南行駛，行經北宜公路58公里處時（北宜縣界為56公里處）一大彎時，因過彎不慎跨越分向限制線，與對向22歲邱姓男騎士及20歲高姓女乘客的機車發生碰撞。

因衝撞力過大，21歲林姓男騎士所載的19歲方姓女乘客摔出護欄外，幸未掉落山下，身體多處擦挫傷及骨折，無生命危險。林姓男騎士是腦部出血，目前住院中。

遭撞另台機車邱姓男騎士身體多處擦挫傷及骨折，目前住院中；所載的高女身體多處擦挫傷及骨折，無生命危險。

礁溪分局提醒，行車用路人於下坡路段行駛時，應減速慢行，切勿隨意跨越分向限制線，並於過彎時務必注意車前動態，以確保他人及自身用路安全，避免交通事故之發生。