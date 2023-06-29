萬華食品工廠1男進入味增槽暈倒命危　姊姊目睹急叩警消救援

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區一處食品加工廠，29日下午傳出1名男子走進味噌槽後，因身體不適昏迷，一旁姊姊見狀立刻通知警消到場救援，男子被救起後沒有呼吸心跳，立刻送往醫院搶救。



▲1名男子在食品加工廠上班，進入味增槽時突然暈倒。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，53歲的楊姓男子在萬華區寶興街一處食品工廠上班，進入3樓的味增槽時，突然身體不適暈倒，一旁63歲姊姊見狀，立刻立刻通知警消到場救援。

警消到場後將楊姓男子救起，但是楊已經沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，警方正釐清事發原因。