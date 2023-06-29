杭州地鐵推「強弱冷車廂」　北京56個地鐵站安裝1041台電風扇助降溫

▲大陸北京等多座城市地鐵陸續實施強冷弱冷「雙溫車廂」。（圖／翻攝環球時報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸高溫天氣來襲，不少人搭乘地鐵時總希望能吹著涼爽舒服的冷氣，不過，有部分民眾嫌冷氣太冷，會讓抵抗力較低的長輩和小孩感冒。對此，杭州地鐵昨（28）日起採行地鐵「強弱冷車廂」，以符合民眾需求。此外，北京地鐵早在1日便實行「雙溫車廂」，還在56座地面站安裝1041台電風扇，希望乘客能「清涼出行」。

《環球時報》報導，杭州地鐵28日開啓「夏季空調模式」。與以往不同的是，列車頭尾2節車廂目標溫度設置在26℃，其餘中部車廂目標溫度設置在24℃-25℃。後續杭州地鐵會在全線網陸續完善「強冷」、「弱冷」車廂標識標牌的張貼，方便乘客根據自身需求選擇。

杭州地鐵相關負責人表示，由於部分線路列車反覆行駛穿梭於地下、地面、高架等各種環境中，不同條件下，環境溫度動態變化均不同，「車廂內空調溫度並非一直處於恆定狀態，將盡最大努力改善廣大乘客乘車體驗。」

至於北京地鐵公司則是在1日啟用強冷弱冷「雙溫車廂」模式，北京地鐵公司所轄56座地面站安裝的1041台風扇也全部開啓，進一步改善站台溫度環境，助力乘客清涼出行。

隨著高溫天氣來襲，北京、上海、重慶、廣州、深圳、合肥、成都、廈門、貴陽、濟南、太原、寧波、紹興、瀋陽、南昌、武漢、常州、青島、無錫、西安、長春、大連、合肥、福州、石家莊、鄭州等城市都已在地鐵列車採用分區控溫模式。